Lukijan mielipide: Lumisetelit sohjossa?

Kun luin Keskipohjanmaan 13.8.2022 lumiseteliaihetta koskevan jutun en voi olla palaamatta aiheeseen, vaikka olin jo päättänyt toisin. Yritän kirjoittaa hyvin maltillisesti provosoitumatta.

Jos lumiseteli ei toimi Perhonjokilaaksossa, ei se suinkaan tarkoita sitä, etteikö se toimi Kokkolan alueella. Kokkolassa sitä on käyttänyt noin 420 asiakasta ja Lestijokilaaksossa noin 60 asiakasta. Vaikka kokonaiskustannus on verraten pieni, näille asiakkaille asia on ollut kovinkin suuri. Nykyisin Soite on ollut ainoa organisaatio, joka on lumisetelistä huolehtinut.

Vanhusneuvosto näyttää haluavan tämän tilalle alueen kunnat, siis kahdeksan organisaatiota. Varmaan helpottuu. Nyt näyttää myös siltä, että vanhusneuvosto tulkitsee yksityistielakia niin, että kuntien kaavoitetuilla alueilla tullaan perustamaan tiekuntia kunnan omistamille kaduille ja teille, jotta omakotiasujat saavat tiekunnan palvelua. Neuvostoissa maalaillaan asian tiimoilla tapahtumia synkin värein vailla perusteita.

Minusta on kohtuutonta syyllistää niitä vanhuksia, jotka ovat saaneet hyvää palvelua lumiseteli-nimisellä setelillä. Urakoitsijoilla on ollut asiat kunnossa ainakin Lohtajan alueella. Muista jokilaaksoista en tiedä, ilmeisesti ei.

Sitten Soiten tulkintaan. Kun puhutaan kotona asumisen tukemisesta, kaikki siihen liittyvä toiminta ja palvelu on tärkeää, olkoon sen nimi mikä tahansa. Sen nimiin myös Soite on vannonut, ainakin tähän saakka. Soiten palvelualuejohtaja lupaa apua sitä tarvitsevalle. Jos ei muuten tule, kotipalvelun työntekijä tulee lumikolan ja lumilapion kanssa luomaan polun auki. Kotipalvelu hankkinee työntekijöilleen vakiovarusteeksi lumikolan ja -lapion. Keski-Pohjanmaa on usein korostanut olevansa monissa asioissa edelläkävijä ja esimerkin antaja.

Älkää laittako näitä tulkintojani toimittajan syyksi, hänhän kirjoittaa siten kuin haastateltava sanoo.

Tulee mieleen Pontius Pilatus, joka pyyhki kätösensä viittansa helmaan kirjoituksensa jälkeen. Myös eräässä Itäisessä maassa musta puhutaan valkoiseksi, varmaan itse siihen uskoen vilpittömässä mielessä. Tämä lumiseteliasia on saanut varsin mittavan huomion ja sellaisen muodon, jota en olisi ikinä odottanut. Yleistetään jossakin mahdollisesti tapahtunut asia koko aluetta koskevaksi epäkohdaksi. Tässä on toteutunut se turhamainen ”oikeassa olemisen pakko”, joka silloin tällöin virheen tekijällä ilmenee. Vanhukset, palvelun käyttäjät, eivät ole saaneet puheenvuoroa.

”O sancta simplicitas” (tšekkiläinen teologi Jan Hus 1400-luvulla).

Lumikelejä odotellessa. Luultavasti en tämän enempää tässä asiassa provosoidu.

Matti Uusi-Rauva,

Lohtaja