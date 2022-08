Lukijan mielipide: Vähäliikenteiset ely-tiet ovat Suomen verisuonisto

Ehkä jopa puolet Suomen kaikista teistä ovat liikennemääriltään hiljaisia. Tarkkaa määritelmää ei silti ole, sillä vähäliikenteellisyys on suhteellista ja vaihteleekin laajasti eri puolilla Suomea. Silti Ilman näiltä teiltä lähteviä kuljetuksia ei syntyisi sitä valtavirtaa, joka kulkee jatkuvasti Suomen pääväylillä.

Vähäliikenteisten teiden merkitys Suomen henkilöliikenne- ja elinkeinoelämälle on suuri. Näiden teiden merkitys varsinkin haja-asutusalueella on merkittävä, koska ne ovat usein ainoita liikenneyhteyksiä, palvellen mm. jatkuvasti lisääntyvää maaseutu ja elämysmatkailua. Myöskin vanhusten kotihoidon yleistyminen lisää jatkuvaa liikennöintiä. Siksi niiden merkitys tavaran kuljetukseen, liikkumisen, alueellisen ja sosiaalisen tasa-arvon sekä alueiden kehitysedellytyksien kannalta on korvaamaton.

Vähäliikenteelliset tiet ovat myös teollisuuden eli elinkeinoelämän kannalta todella merkittävät. On nimittäin esitetty arvioita, että vähäliikenteiseltä tieverkolta lähtee tai sinne päätyy jopa 60 prosenttia teollisuuden kuljettamista tonneista. Näitä ovat esim. metsäteollisuuden raaka-ainekuljetukset, elintarviketeollisuuden keräilykuljetukset sekä kauppojen jakelukuljetukset.

Näiden asioiden merkitys korostuu, kun esimerkiksi huomioidaan metsäteollisuuden tuotteiden lupaavat tulevaisuudennäkymät, sillä VTT:n vuonna 2020 tehdyn selvityksen mukaan Suomessa puusta valmistettujen tuotteiden globaali ilmastohyöty on yli 16 miljoonaa hiilidioksiditonnia vuodessa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Entäpä jos liikennemäärien sijasta tai ohella vähäliikenteisten teiden arvoa mitattaisiin myös kansantaloudellisella merkityksellä? Väittäisin vähäliikenteisen tieverkon olevan tulevaisuuden kasvun ja liikkumisen edellytys, sillä voipi olla, että vähäliikenteinen tie ei olisikaan vähämerkityksellinen tie, kun määrärahoja jaetaan ja korjaustoimenpiteitä priorisoidaan niin valtakunnan, maakuntaliiton ja elyn tasolla.

Timo Pajala,

kaupunginvaltuuston ja -hallituksen jäsen (kesk.),

Kannus