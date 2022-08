Elokuva-arviossa Kalajoellakin kuvattu Karokeparatiisi, ennakkoarvioissa Verimalja ja Eraserhead – Kino-Keskipohjanmaassa sotafilmin tekijöiden mietteitä

Verkossa ja näköislehdessä ilmestyvän Kino-Keskipohjanmaan videoblogissa ovat vieraina ”ison indien” eli kymmenessä vuodessa toteutetun suuren sotaelokuvan, Verimaljan, tekijät. Ohjaaja-käsikirjoittaja-kuvaaja Jarno Elonen sekä toinen käsikirjoittaja-tuottaja Pekka Rintala kertovat mittavan projektin tuotannosta. He myös vastaavat kiperään kysymykseen, miksi sotafilmi juuri näinä aikoina. Verimalja on hieno esimerkki siitä, mitä alan ammattilaisten ja harrastajien palava into voi yhdessä saada aikaan ilman miljoonien budjettia. Vlogissa mukana näytteitä elokuvasta, joka saa ensi-iltansa perjantaina noin kolmellakymmenellä paikkakunnalla. Keski-Pohjanmaalla Verimalja nähdään lauantaina Oulaisissa.

Karaokeparatiisi. Ohjaus ja käsikirjoitus Einari Paakkanen. Kuvaus Marita Hällfors. 75 min. S. BioRex, Pietarsaari. Kokkolan Kinojuhlat 8.9.

★ ★ ★

Onko mitään raivostuttavampaa kuin Kansanradio ja karaoke? Kysymys on retorinen. Silti Einari Paakkanen on Karaokeparatiisissa onnistunut tekemään aiheelleen saman kunnianpalautuksen kuin Virpi Suutari dokumentissaan Kansanradio – runonlaulajien maa (2021). Jumalaisessa näytelmässä (1320) Dante sijoitti Kansanradion ja Karaoken Helvetin kymmenenteen ja yhdenteentoista piiriin. Suutari ja Paakkanen pelastavat ne sieltä dokumenteillaan takaisin ihmisten ilmoille. Mikäänhän ei yhdistä suomalaisia niin kuin karaoke. Paitsi sauna. Eikä ihminen ole koskaan niin paljaana kuin laulaessaan. Paitsi saunassa. Saunadokumentin jo saimme Mika Hotakaisen ja Joonas Berghällin Jussi- ja Venla-voittaja Miesten vuorossa (2010). Nyt on Einari Paakkasen Karaokeparatiisin vuoro.

Tämä dokumentti ei ole yhtä syvältä kouraiseva kuin Miesten vuoro, mutta samankaltaista kansansuosiota sille voi povata. Karaokeparatiisi on sujuva, idearikas ja liikuttavakin. Lämmin elokuva näyttää yhteisöllisyyden vastavoiman valtaisalle suomalaiselle yksinäisyydelle.

Marita Hällforsin kuvaus lähestyy kohteitaan kauniisti ja arvostavasti. Näihin ihmisiin on mahdoton olla rakastumatta laulutaidosta riippumatta. Ja moni osaa laulaa. Kyllä kansa tietää, koska kappalevalinnatkin osuvat kohdalleen. Komediasarjassa Aikuiset tosin sanottiin, ettei laulua saa sanoa ”kappaleeksi”. Mutta ei Karaokeparatiisiakaan ole Helsingin Kallion hipstereille suunnattu.

Dokumentti on läpileikkaus suomalaisuudesta. Melankolian ohella siinä on ilonpilkahduksia. Monelle karaoke on elämäntapa. Varsinkin karaoke-emäntä Eville (elokuvan krediiteissä esiintyjistä mainitaan vain etunimet) 23 vuoden ja tuhansien keikkojen ja kilometrien jälkeen. Kiintoisa keskushenkilö pitää dokumentin koossa. Karun lapsuuden kokenut Evi oli halunnut kouluttautua terapeutiksi, mutta siihen ei löytynyt taloudellisia mahdollisuuksia. Silti tietynlainen terapeutti karaoke-emännästä tuli. Karaokeparatiisissa laulu on lääke pohjattomaankin suruun.

Jollei tee mieli kapakan nurkkaan laulamaan ”Ed Zeppelin” (sic) ja Lynyrd Skynyrd –julistetaulujen alle, voi karaoken pystyttää omaan kotiin: olohuoneeseen tai saunaan. Tai vaikka autokorjaamoon, jossa saa ketään häiritsemättä yölläkin laulaa haaveensa pihalle.

Pienoista nerokkuutta on Karaokeparatiisin tavassa rakentaa loppunousua Kalajoen keski-ikäisen korjaamo-Karin ja äitinsä luona vielä asuvan nuorimies Tonin kautta. Toinen laulelee vain tallissaan ja Toni suihkussa, tai ujostelee pöydissä muita kuunnellen. Vasta päätöksessä kumpikin saa mahdollisuuden lavatähteyteen.

Varsinaista kliimaksia vaille Karaokeparatiisi elokuvana kuitenkin jää, eikä se johdu toinen toistaan hurmaavammista laulajista. Vain tunnin ja vartin kestävä karaoketuokio ei silti missään vaiheessa puuduta katsojaa. Sen varrella kuulee monia hauskuuksia ja välillä viisauksiakin. ”Meissä jokaisessa asuu pikkuinen diiva.” ”Vaikkei jalat toimi, niin sielu viilettää.”

Verimalja (2022). Ohjaus ja kuvaus Jarno Elonen. Käsikirjoitus Pekka Rintala, Jarno Elonen. Pääosissa Marko Salminen, Jaana Joensuu, Pasi Gerlander, Antti Peltonen. 91 min. K16. Kinokulma, Oulainen.

★ ★ ★

Kun filmin tuottajana tai levittäjänä näkyy Black Lion Pictures, yleensä tietää mitä saa: suurella innolla työstettyä omakustanne-elokuvaa, jonka lopputulokset palkitsevat tekijänsä runsaammin kuin katsojan. En ole nähnyt kaikkia brändin elokuvia, mutta tiedän edellisestä säännöstä ainakin kaksi poikkeusta: liian vähälle huomiolle jääneen Zagros Manucharin Salvan (2013) ja nyt Jarno Elosen Verimaljan.

Ison sotaelokuvan luominen pääosin harrastajavoimin ja hartiapankilla on äärimmäisen kunnianhimoista ja riskialtista. Varsinkin vuonna 2022. Verimaljan päätekijöissä on kuitenkin kokeneita ammattilaisia kameran molemmin puolin. Ohjaaja-kuvaaja-käsikirjoittaja Jarno Elonen oli kirjoittamassa Tovea (2020). Toinen käsikirjoittaja ja tuottaja Pekka Rintala on teologian ja historian tuntija, mikä heijastuu käsikirjoituksessa vahvasti. Leikkaaja-tuottaja Toni Tikkanen editoi tämänvuotisen hienon kauhun The Twin – Paha kaksonen, monista tv-sarjoista puhumattakaan. Pääosallaan filmiä karikoidenkin yli kantava Marko Salminen on opiskellut näyttelijäksi Englannissa ja esiintynyt sarjoissa.

Vakavailmeisten miesten sotaelokuva Verimalja. FOCI TUOTANTO

Jokaisen sotaelokuvan mittari on taistelukohtausten toteutus. Verimaljassa niin joukoissa kuin kuvauksessa ja kaluston käytössä on vakuuttavaa, todentuntuista liikkuvuutta, minkä ei tarvitse hävetä kunniakkaidenkaan kotimaisten sotakuvausten rinnalla. Katsojalle tulee pettävä ”olinhan siellä minäkin” -tuntu.

Muutenkin komea Verimalja kulkee Tuntemattomien sotilaiden, Rukajärven tien ja Talvisodan tutuksi käyneitä polkuja elokuvallisissa keskityksissään. Tämä ei haittaa, sillä erinomaiset valkokangaskasvot ja läsnäolon hiljaisen auktoriteetin omaava Marko Salminen kestää vertailut jopa Linna-eeposten suuriin esikuviin.

Salmisen esittämä kersantti, Matti Myllykoski, on Verimaljan Koskela ja Kariluoto samassa paketissa. Kersantilla on omatunto ja vastuu miehistään. Hiljaiset pohdinnat kuvaavat papiksi valmistautuvan luonnetta.

Veteen piirretyn viivan (1998) ulkomaisen verrokin pyhään pyrkivät luonto- ja ihmisluontopohdiskelut Verimaljassa korvataan Raamattu-siteerauksilla. Niitä vain on keskushahmon (ja käsikirjoittajan) taustankin ymmärtäen liian kanssa. Mutta eihän pateettisuus ole koskaan hillinnyt suomalaisten intoa sotaelokuvia kohtaan.

Muista kotimaisista filmisodista Verimalja poikkeaa fantasiallaan, joka okkultismia lähestyvällä Graalin malja -tematiikallaan muistuttaa Spielbergin Kadonneen aarteen metsästäjiä. Suomalaissotilaita ei aja sissiretkille ympäri Eurooppaa vuonna 1943 niinkään rakkaus saksalaisliittolaisiin kuin toive kadonneen pyhäinjäännöksen löytymisestä. Kersantti Myllykoski ja kapteeni Von Ballack (Pasi Gerlander) tavoittelevat molemmat Vatikaanin himoitsemaa maljaa, mutta eri syistä. Natsien kritiikki on elokuvassa rivien välissä, mutta kyllä se siellä on. Von Ballack sentään ymmärtää poistaa Hitlerin kuvan seinältä rukoillessaan.

Heikoimmillaan Verimalja on arkidraamassaan. Ammattilaisten ja amatöörien näyttelemisessä näkyy tasoeroja. Vuorosanat ja kohtaukset rakennetaan paljolti juonenkuljetuksen varaan. Tilanteiden elävöittämiseen persoonallisin kuvin, luonteiden tai paikkojen hahmotuksin, tai näyttelijöiden ilmaisun avulla, ei ole tuhlattu aikaa. Näin elokuva jää käyvässä laatuisuudessaankin muotopuoleksi.

Neuvostoliitto-jaksoissa puhutaan venäjää, joten saksalaisupseerien ja katolisten piispojen virheetön suomi saattaa yleisöä ihmetyttää. Järeiden taisteluiden rinnalla erottuvat positiivisina Myllykosken ja morsian Kaarinan (Jaana Joensuu) herkät kotirintamatreffit sekä sodan keskellä henkilöitä ja heidän tapaamisiaan inhimillistävät pienet kohtaukset.

Eraserhead (1977). Ohjaus ja käsikirjoitus David Lynch. Kuvaus Frederick Elmer, Herbert Cardwell. Pääosissa Jack Nance, Charlotte Stewart. 89 min. K16. Bio Rex, Kokkola 24.8.

★ ★ ★ ★

Eräänlaisessa elämäkerrassaan Catching the Big Fish – meditaatio, tietoisuus ja luovuus (Otava 2008) ohjaaja David Lynch sanoo Eraserheadin olevan hänen hengellisin elokuvansa. Kirjassaan hän ei luvannut koskaan kertoa, mikä Raamatun lause Eraserheadin kokonaisuuden hänelle valaisi. Lynch kunnioittaa uskontoja, mutta hän on valinnut meditaation.

Eraserhead on alle kolmikymppisten nuorten tekemä ”boy meets girl” -filmi. Mutta sellainen, jossa lemmenpari Henry ja Mary saavat lapsen, joka paljastuu alien-vauvaksi. Yhteiselämä itkuisen olennon kanssa ei ota sujuakseen. Morsian pakkaa kapsäkkinsä ja palaa vanhemmilleen, joiden ensitapaamista päähenkilö Henrylle on jäänyt huonot muistot. Henryn loma kirjapainotyöstä ei ala hyvin. Kirjoittamiseen liittyy myös elokuvan nimi, joka tarkoittaa lyijykynän pyyhekumipäätä. Nimen valinta kyllä selviää lähemmin itse tarinasta.

Maailmankuulun kulttiohjaajan – paradoksi, mutta pitää paikkansa tinkimättömän David Lynchin kohdalla – ensimmäinen pitkän elokuvan ohjaus Eraserhead tuli ensi-iltaan 45 vuotta sitten. Nyt vuosipäivää juhlitaan muutamilla paikkakunnilla meilläkin. Suomen valkokankaille Eraserhead saatiin vasta 1994, Twin Peaks -televisiosarjan maailmanlaajuisen menestyksen siivittämänä. Surrealistisen taidekauhuelokuvan maine lähti kotimaassaan Yhdysvalloissakin hitaasti liikkeelle. Kerrotaan, että sen ensi-illassa oli 25 katsojaa ja seuraavana päivänä 24.

Vaativa filmi ei vielä nykyäänkään ole kaikkien tuntema klassikko. Maineeseen Lynch nousi vasta seuraavallaan, koomikko Mel Brooksin tuottamalla Elefanttimiehellä (1980). Frank Herbertin romaaniin perustuvan Dunen (1984) epäonnistumisen jälkeen menestyksen sinetöi lopullisesti Lynchin ohjaus Blue Velvet – ja sinisempi oli yö (1986).

Eraserheadissa on kuitenkin näkyvillä kaikki se outous ja ainutlaatuisuus, jolle David Lynch pohjasi myöhemmässäkin, paremmin tunnetussa tuotannossaan. Selvimpiä yhteyksiä ovat ruuduiksi laadoitettu lattia ja pienikasvuiset ihmiset sekä epämuodostumat unen- tai painajaisenomaisissa kohtauksissa. Eraserheadista tuli vielä kuulumman ohjaajakollega Stanley Kubrickin lempielokuva. Kubrick teki kunniaa Lynchin debyytille filmissään Hohto (1980). Jo aiemmin ensimmäisessä Alienissa (1979) astronautin mahasta putkahtava olento otti vaikutetta sekä Eraserheadin vauvan pään muotoilusta että Lynchin elokuvassa usein esiintyvistä, siittiön muotoisista olioista.

Eraserhead on synkkä komedia, jonka mustavalkoiset juuret ovat Tri Caligarin kabinetin (1920) mykkäfilmiekspressionismissa, Maya Derenin kokeellisessa surrealismissa sekä Tod Browningin Freaks – kummajaisissa (1932). Yhtälailla Eraserhead on sukua Stan Laurelin ja Oliver Hardyn varhaisille äänifarsseille ja Lynchin suosikkikoomikoiden, Jacques Tatin ja W.C. Fieldsin, komedioille. Tietenkin elokuvan painajaismaisessa labyrintissä näkyy myös Lynchin lempikirjailijan, Franz Kafkan, vaikutus.

Henryn kodittomuus maailmassa muistuttaa kirjailija Samuel Beckettin ainoasta elokuvasta Film – Viimeinen rooli (1965), jossa vanha Buster Keaton oli keskushenkilönä. Lynchin valttikortti oli saada Eraserheadin nuorta kosijaa esittämään Jack Nancen (1943-1996) murheellisine klovninkasvoineen. Nance oli näytellyt aiemminkin. Hän oli vähällä päästä Miehuuskokeeseen (1967), mutta lopulta roolin vei Dustin Hoffman. Kymmenen vuotta myöhemmin Eraserhead avasi Nancelle portit uralle. Hän esiintyikin neljässäkymmenessä elokuvassa ja tv-roolissa ja oli Lynchin luottonäyttelijä ohjaajan myöhemmissäkin töissä. Elokuvan Henry on saanut hiusten muodon nykyäänkin muodikkaasta pompadourista ja miehen puku sekä kapea solmio ovat vaikuttaneet filmien miesmuotiin The Blues Brothersista (1980) Calamari Unioniin (1985).

Näyttelijä Jack Nance on Lynchin elokuvan valtti ”pyyhekumipäänä”. ABSURDA/CINEMA MONDO

Toisin kuin pääosan mieshahmo, elokuvan naisrooleista sen enempää Mary (Charlotte Stewart), naapuri (Judith Roberts) kuin äitikään (Jeanne Bates) eivät saa käsikirjoituksessa, ohjauksessa eikä näyttelijöiden tulkinnoissa sympaattista kohtelua. Jollei sellaiseksi katsota patterin takaista Laurel Nearia, jolla kuitenkin on ikävä tapa laulaessaan polkea niitä siittiönnäköisiä olioita.

Eraserhead määritellään kauhuksi, mutta sitä se on poikkeuksellisella tavalla. Lynchin filmi tutkailee eksistentiaalista kauhua, tuoreen vanhemmuuden painajaisia ja bodyhorroria, jonka ruumiillisuuteen liittyy myös naisten, äitiyden ja seksin kammo. Mustavalkoisen kuvauksen ohella yhtä paljon kiinnittää huomiota Eraseheadin teollinen äänimaailma, tuuli putkistoissa ja alienvauvan vikinät. Jos ”Pyyhekumipää” on visiönäärisen David Lynchin mestariteos ihmisen olosta ja tilasta, on se sitä kafkamaisen levottomuutensa kautta. Ainakin Eraserhead on omalaatuisin filmi sitten Buñuelin ja Dalín surrealistisen kiihkeän Andalusialaisen koiran (1929).