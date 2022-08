Lukijan mielipide: Lapsilisäjärjestelmä syytä päivittää nykyaikaan

Lapsilisäkeskustelu lähti liikkeelle kun Keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Annika Saarikko esitti ylimääräisen lapsilisän maksamista tänä vuonna. Tämä olisi korvausta lapsiperheille nousseista elinkustannuksista. Varmasti hyvä tarkoitus mutta tarvitsevatko kaikki tätä onkin jo aivan eri asia? Mielestäni tämä ylimääräinen lapsilisä olisi järkevää kohdistaa sitä todella tarvitseville perheille sillä onhan valtion talousarvion alijäämä noin 7 miljardia euroa alijäämäinen ja se katetaan lisälainanotolla. Koko lapsilisäjärjestelmä on syytä päivittää nykyaikaan vastaamaan tämän päivän perheiden vaatimuksia?

Ensimmäisestä lapsesta maksetaan lapsilisää 94,88 €, toisesta lapsesta 104,84 € ja kolmannesta 133,79 €. Neljännestä lapsesta maksettava lapsilisä on 163,24 € ja viidennestä sekä jokaisesta seuraavasta lapsesta 182,69 € kuukaudessa.

Tämä tuntuu ihmeelliseltä lasten jaottelusta heti syntymästä lähtien kun ensimmäisestä lapsesta maksetaan vähiten lapsilisää. Tähän usein muistutaan, että kustannukset nousevat kun lapset varttuvat - sekin on totta - mutta ensimmäisenä varttuu se ensimmäiseksi syntynyt lapsi? Toiseksi pitää muistaa, että jos perheeseen ei synny ensimmäistä lasta niin ei synny myöskään toista lasta, ei kolmatta, ei neljättä eikä viidettä. Viides lapsi saa jo lapsilisän melkein kaksinkertaisena verrattuna ensimmäisen lapsen 94,88 euroa lisään verrattuna viidennen lapsen 182,69 euroon.

Tämä nykyinen järjestelmä ei vastaa lainkaan nykyajan yleisimmän perhekoon vaatimuksia. Olisiko syytä pohtia, että jokaiselle lapselle maksettaisiin nykyisen suurimman lapsilisän 182,69 euroa mukainen lapsilisä kaikille. Onko se taas mahdollista tänä päivänä kun valtion talousarvio on noin 7 miljardia euroa alijäämäinen ja se alijäämä katetaan velkaa lisäämällä. Usein kuulee oikeutetusti sanottavan, että lapsissa on tulevaisuus. Juuri näin on ja siksipä tämän ei pitäisi olla mikään mahdottomuus.

Kaikki lapset tarvitsevat tasapuolisesti saman suuruisen lapsilisän - ei nykyisen järjestelmän euromäärällä lapsien erottelua heti syntymästä alkaen.

Heikki Jokinen

Ylivieska