Sanna Marin sanoo, ettei hänelle olisi ongelma mennä huumetestiin: "Minulla ei ole mitään salattavaa"

Pääministeri Sanna Marinia (sd) pyydettiin iltapäivällä ottamaan kantaa siihen, että muun muassa Riikka Purran (ps) mielestä Marinin tulisi mennä vapaaehtoiseen huumetestiin.

– Minulla ei ole mitään salattavaa, en ole käyttänyt huumeita eikä sikäli ole mikään ongelma mennä testeihinkään. Mutta pidän aika erikoisena, että tällaista vaaditaan. Minä en ole nähnyt mitään todistusaiheistoa, että missään olisi mitään käytetty.

Pääministeriltä kysyttiin suoraan, aikooko hän mennä huumetestiin.

– No sen varmasti voimme arvioida, mutta minulle ei ole mikään ongelma testiin mennä. Kuten olen sanonut, en ole käyttänyt mitään. Ehkä olisi hyvä median edustajilla ja kaikilla muillakin vielä kuunnella tuo video läpi ja kuunnella, mitä siinä todella sanotaan. Kun itse kuuntelin muutamaan otteeseen tuon videon, niin minun mielestäni siinä ei edes sanota jauhojengi vaan siinä sanotaan jotain muuta. Mutta ehkä sitten voitte vielä itse kuunnella.

Marin kommentoi jo aiemmin päivällä Kuopiossa SDP:n kesäkokouksessa hänestä levinneitä juhlintavideoita. Videot ovat herättäneet runsaasti huomiota sosiaalisessa mediassa.

– Nämä videot on yksityisiä, ne on kuvattu yksityisissä tiloissa. Olen harmissani siitä, että nämä ovat levinneet julkisuuteen. Kyse on ollut siitä, että olen ollut viettämässä kavereiden kanssa iltaa, juhlinut railakkaastikin kyllä, tanssinut ja laulanut, Marin sanoo Ylen ja MTV:n haastattelussa.

Marin sanoo käyttäneensä juhlissa vain alkoholia. Kysymykseen videolla mainitusta "jauhojengistä" Marin vastaa, että ei tiedä asiasta mitään.

– Sen voin sanoa, että itse en ole käyttänyt huumeita enkä ole käyttänyt mitään muuta kuin alkoholia.

Marin toteaa, että häntä ei ole videoiden avulla yritetty kiristää. Videot on kuvattu muutama viikko sitten yksityisasunnoissa.

Marin sanoi tienneensä että häntä kuvataan, mutta luottaneensa siihen, että videoita ei julkaistaisi, koska ne ovat yksityisiä ja yksityisissä tiloissa kuvattu.

– Itse näen että siinä, että tanssii ja juhlii ja laulaa ja viettää hauskaa iltaa ystävien kanssa ei ole sinänsä mitään pahaa, mutta olen harmissani kyllä siitä, että nämä videot ovat levinneet ja niitä on levitetty.

– Tuntuu pahalta, että ne on julkaistu.

Marin sanoo ymmärtävänsä, että vaikka hän haluaa luottaa ihmisiin ja heidän harkintaansa ja ystävällisyyteensä myös nykyisessä asemassaan, siihen ei aina voi luottaa.

– Mutta en minä halua menettää uskoani ihmisiin. Aion edelleen olla ystävä ystävieni kanssa.

Marin on aiemmin sanonut, että hän haluaa ravistella pääministeri-instituutiota. Hänen mukaansa videot eivät kuitenkaan liity siihen millään tavalla eikä kyse ole mistään mediastrategiasta.

– Haluan osoittaa, että näissäkin tehtävissä toimii aivan tavallisia ihmisiä, joilla on tavallinen elämä. Itselläni on perhe-elämä, on työelämä, ja kyllä, minulla on myös vapaa-aikaa, jota vietän ystävieni kanssa ja aika varmasti samalla lailla kuin monet ikäiseni.

Hän sanoo aikovansa vastedeskin olla ihan sama ihminen kuin tähän asti ja toivovansa, että se hyväksytään.

– Me elämme demokratiassa ja vaaleissa jokainen voi ratkaista näitä kysymyksiä.

– Ajattelin ihan työtehtäviä tehdä ja niihin keskittyä kuten tähänkin asti, hän sanoi jatkosuunnitelmistaan.

Videoita on kommentoinut muun muassa kansanedustaja Mikko Kärnä (kesk) omalla Twitter-tilillään. Kärnä vaatii Marinia huumetestiin.

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman sanoo, että Marinilla on eduskuntaryhmän luottamus. Hän sanoo, että asiasta keskusteltiin eduskuntaryhmän kesäkokouksessa lyhyesti. Hänen mukaansa sympatiat ovat pääministerin puolella.

Lindtman painottaa, että pääministeri on ollut vapaalla ja kuvien julkaiseminen on harmillista.

– Jokainen voi miettiä, miltä tuntuisi, kun omalle kohdalle sattuisi, hän sanoo ja painottaa, että pääministerikin on vain ihminen.

Lindtmanin mukaan videot eivät vaikuta ryhmän päivittäiseen työskentelyyn, kuten kesäkokoukseen tai bujdettiriihen valmisteluun.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra katsoi Helsingin Sanomien haastattelussa, että huumeseula voisi olla hyvä vaihtoehto.

– Jos ei ole mitään salattavaa, se veisi varmasti epäilyksiä pois, jos se olisi negatiivinen, Purra sanoi.

Lindtman ei ottanut kantaa asiaan, vaan sanoi sen olevan pääministerin oma asia.

//Päivitetty 14.46 Marinin kommenteilla huumetestiin menemisestä.