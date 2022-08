Pääkirjoitus: Pääministeri otti turhan riskin – Luottamukselliset hetket kannattaa viettää luotettavassa seurassa

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) juhlimiseen liittyvästä videosta on syntynyt suomalainen skandaali SDP:n eduskuntaryhmän kesäkokouksen keskelle. Päähuomion torstaina vei inflaation torjuntakeinojen ja muiden huolien sijasta pääministerin toiminta. SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtajan Antti Lindtmanin mukaan Marinilla on ryhmän luottamus.

Luottamus onkin erityisen tärkeää, kun puhutaan niin merkittävästä vallankäyttäjästä kuin Suomen pääministeri. Sosiaalisessa mediassa on levinnyt videoita, joissa Suomen merkittävin vallankäyttäjä Marin tanssii ja juhlii julkisuuden henkilöiden kanssa. Yksityinen juhliminen on asia, jonka ei ollut tarkoitus tulla julkisuuteen. Luottamukselliset hetket kannattaisikin viettää luotettavassa seurassa. Kysymys on myös Suomen turvallisuudesta.

Videoiden seurauksena on syntynyt keskustelu jopa siitä, onko Marinin seuruessa käytetty huumeita. Tilanne on SDP:lle ja Marinille itselleen erittäin kiusallinen. Suositun ja maailmallakin runsaasti huomiota saaneen Marinin pääministeritaipaleelle on mahtunut vakavia yhteiskunnallisia kriisejä koronasta Ukrainaan sotaan. Nato-prosessi jää luonnollisesti historiaan. Marin oli valituksi tullessaan maailman nuorin pääministeri. Hän on saanut esiintymisestään ja tyylistään hehkutusta muun muassa Ruotsissa.

Vastuullisessa asemassa lähipiirin luotettavuus on tärkeää. Pääministerin ympärillä pyörii varmasti ihmisiä, joita julkisuus ja Marinin suosio ruokkivat. Samaan aikaan Marin toimii pääministerinä vakavassa yhteiskunnallisessa tilanteessa, jossa suomalaiset ovat huolissaan tulevaisuudesta ja taloudesta. Hän on myös monien nuorten idoli ja esimerkki.

Myös poliitikot ja valtaapitävät ovat ihmisiä, joilla on vapaa-aika. Setämiehet ja saman aikakauden naiset ovat juhlineet, käyttäneet alkoholia ja istuneet iltaa kunkin aikakauden mukaisilla tavoilla. Marinin poseeraaminen bilevideossa ei kuitenkaan osoita hyvää arvostelukykyä.

Pääministerinkin yksityiselämä kuuluu siinä mielessä kansalaisille, että kertoohan vapaa-aikakin ihmisen arvoista. Kukaan tuskin on sitä mieltä, että vuosia vaativaa työtä tekevä ihminen ei saisi rentoutua. Tulevien vaalienkaan merkitystä ei sovi tyystin unohtaa, kun arvioidaan syitä videon vuotamiselle.

