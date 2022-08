Raumankarin koulun vanhempainyhdistyksen mielipidekirjoitus: Turvaisaa ja sujuvaa kouluvuotta lapsille ja aikuisille

Elokuuta on moni lapsi ja aikuinen odottanut saapuvaksi. Ensimmäiselle luokalle menijät ovat lähes poikkeuksetta innoissaan tulevasta koulutaipaleesta. Jännitystä on myös ilmassa ja vatsanpohjaa nipistää. Vuosien saatossa tämä elokuinen jokavuotinen merkkihetki, koulun alku, saa monen lapsen ja aikuisen tunteikkaaksi. Tunteiden kirjo on laaja.

Osa heistä solahtaa kouluun joka vuosi kuin kala veteen. Ensin tehden pienen uimakierroksen ja asettuen siihen omalle paikalleen täysin luontevasti.

Osalle tuo uimakierros on hieman varovaisempi, mutta hetken päästä hekin ovat toiveikkaasti siinä oman paikkansa lähettyvillä, katsastaen vielä, mihin muut asettuvat. Osa meistä on varovaisia vuokkokaloja, jotka piiloutuvat mielellään ja tutkivat maailmaa turvallisesti etäämmältä.

Raumankarin vanhempainyhdistys on halunnut omalta osaltaan olla osallisena lasten koulutaipaleen alussa. Ykkösluokkalaisille on nyt kahtena peräkkäisenä vuonna lahjoitettu pipot.

Koulut alkoivat Himangalla viime viikon torstaina ja vanhempainyhdistyksen edustajat piipahtivat heti koulun alettua ykkösluokassa pipokassin kanssa. Oli hienoa nähdä uudet ekaluokkalaiset. Ensimmäisen päivän ensimmäinen tunti näkyi jännityksenä lasten kasvoilla. Eskarivuoden jälkeen oli paljon tuttuja asioita ja ensimmäinen kouluvuosi tuo myös paljon uusia asioita jokaisen lapsen ja perheen arkeen.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Seiskaluokkalaisille vanhempainyhdistys kävi jakamassa Vanhempainliiton oppaan - Tervetuloa yläasteelle. Osa oppaan asioita on ihan tuttuja juttuja – ja juuri sen takia opas onkin hyvää lukemista vanhemmille. Vanhemmat törmäävät hyvin usein juuri niihin asioihin, jotka ovat aivan liian lähellä – niin, että niitä ei enää huomaa!

Raumankarin vanhempainyhdistys toivottaa kaikille lapsille ja aikuisille turvaisaa ja sujuvaa kouluvuotta. Vanhempainyhdistys on täällä juurikin Teitä jokaista varten, niin lapsia, kuin aikuisiakin. Koulumaailmassa ei vanhempainyhdistyksen mielestä pitäisi olla vastakkainasettelua. Koulumaailmaan kuuluvat lapset, koulun henkilökunta, vanhemmat ja sidosryhmät (mm. vanhempainyhdistys). Haluamme muistuttaa, että kaikki nämä osapuolet ovat yhden saman asian puolella – lapsen. Lapsi on keskiössä ja kaikki toimijat siinä ympärillä, toimivat lapsen parhaaksi.

Vetäkäämme siis yhtä köyttä ja antakaamme kaikille lapsille, vanhemmille, koulun henkilökunnalle ja sidosryhmille tukea siinä heidän omassa työssään ja toiminnassaan. Näin he pystyvät paremmin olemaan sen tärkeimmän äärellä – kohtaamassa jokaista lasta, hänen tarpeitaan vastaavalla tavalla.

Syysterveisin,

Hanne Kluukeri,

puheenjohtaja,

Raumankarin vanhempainyhdistys ry:n puolesta