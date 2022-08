Pääkirjoitus: Hyvä kunto vähentää poissaoloja ja parantaa elämänlaatua

Hyvä kestävyyskunto vähentää sairauspoissaoloja. UKK-instituutin tutkimushakkeessa selvitettiin liikkumisen yhteyttä sairauspoissaoloihin, työkykyyn ja elämänlaatuun. Tutkimus toteutettiin Nokialla, mutta siitä voi varmasti tehdä johtopäätöksiä kaikkialla. Selvityksen mukaan parhaaseen kestävyyskunnon kolmannekseen kuuluvilla työntekijöillä oli kolme kertaa vähemmän sairauspoissaoloja huonompaan kolmannekseen verrattuna.

Työterveyslaitoksen mukaan kuntatyöntekijälle kertyy keskimäärin 17 sairauspoissaolopäivää vuodessa. UKK-instituutin tutkijan Päivi Kolun arvioon sairauspoissaolojen kustannuksista on helppo yhtyä. Vähentämällä poissaoloja syntyy säästöjä, kertoo UKK-instituutti. On tietysti ilman muuta selvää arkijärjelläkin ajateltuna, että terveys parantaa elämänlaatua töissä ja vapaa-ajalla. Tutkimushankkeessakin selvisi, että hyvä kestävyyskunto ja runsas reippaan ja rasittavan liikunnan määrä olivat yhteydessä parempaan ruumiilliseen elämänlaatuun.

Monet yritykset kannustavat työntekijöitä liikkumaan tukemalla taloudellisesti, hankkimalla välineitä tai järjestämällä liikuntamahdollisuuksia. Se voi olla tapa vaikuttaa poissaoloihin ja työssä jaksamiseen, mutta sen lisäksi monet työntekijät arvostavat liikuntaan saamaansa tukea.

UKK-instituutin johtajan Tommi Vasankarin mukaan monen kuukauden etäkokouksissa istuminen, on fyysinen kunto heikentynyt, vyötärö kasvanut ja painoa tullut lisää (Yle 22.8.). Toki osa ihmisistä on osannut hyödyntää etätyön, koska aikaa on säästynyt esimerkiksi vähentyneiden työmatkojen vuoksi.

Kävelylenkillä käyminen on edelleen suomalaisten suosikki. Lisäksi kotona jumpataan, ihmiset käyvät kuntosalilla ja uivat mielellään. Lajeja on valtavasti ja uusiakin tulee koko ajan. Ikä vaikuttaa lajivalintaan, mutta kävelylenkit pitävät pintansa. Tietoa liikunnan hyödyistä on olemassa. Sen lisäksi liikuntamahdollisuudet ovat useimmille avoinna. Syksy on usein uusien harrastusten aloitusaikaa. Monelle mieluisa ja hyödyllinen harrastus löytyy liikunnasta.

