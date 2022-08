Sanna Marinin huumausainetesti oli negatiivinen

Helsinki

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) huumausainetestissä ei löytynyt jälkiä huumausaineista, kertoo valtioneuvoston kanslia. Pääministeri kertoi, ettei hän ole käyttänyt huumeita, eikä hän nähnyt muidenkaan käyttävän juhlimisen aikana. Hän oli kuitenkin valmis huumetestiin.

Huume-epäilyt heräsivät, kun videot Marinin ja hänen seurueensa juhlimisesta levisivät netissä. Julkisuudessa on tulkittu, että videon taustalla kuuluisi maininta "jauhojengistä". Jauhon on ajateltu voivan viitata kokaiiniin. Myös muunlaisia tulkintoja huudahduksen sisällöstä on tehty.