Pääministeri Marin pyytää anteeksi julkisuuteen päätynyttä juhlakuvaa: "Ei ole asiallinen"

Helsinki

Tiistaistakin muodostui päivä, jolloin pääministeri Sanna Marin (sd.) pääsi vastaamaan median kysymyksiin vapaa-aikansa vietosta.

Sosiaalisessa mediassa alkoi kiertää kuvakaappauksia ja videoita heinäkuisen Ruisrock-festivaalin jälkeen pääministerin ystävilleen järjestämistä juhlista. Marin vahvisti tiistaina, että kuvamateriaali on Kesärannasta.

Yhdessä kuvassa kaksi naista suutelee toisiaan. Naisten rintoja on peitetty Finland-kyltillä ja heidän paitansa on nostettu ylös.

Marinin mukaan Kesärannan alakerran vieraille tarkoitetut wc-tilat olivat tuolloin vieraiden käytössä ja kyseinen kuva otettiin ilmeisesti alakerran tiloissa. Kesärannan alakerrassa sijaitsee wc-tilojen lisäksi huone, jossa pidetään muun muassa tiedotustilaisuuksia medialle.

– Mielestäni kuva ei ole asiallinen. Pyydän sitä anteeksi. Tuollaista kuvaa ei olisi pitänyt ottaa. Sinänsä illanvietossa muutoin ei ole mitään ihmeellistä tapahtunut, Marin sanoi.

Vain yksi henkilökohtainen juhla

Pääministeri kertoi tiistain mediatapaamisessa, että hänellä oli ollut kyseisenä ajankohtana ystäviä viettämässä iltaa Kesärannassa.

– Me olemme saunoneet, uineet, viettäneet aikaa, olleet siellä saunalla ja piha-alueella.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Marin korosti, että tilaisuudesta ei ole ollut uhkaa valtion turvallisuudelle ja että osallistujat ovat jatkuvasti valvottuja.

– Kesärantahan on koko ajan valvonnan kohteena. Siellä on koko ajan valvomo, joka valvoo Kesärannan alueella tapahtuvaa toimintaa. Kaikki nimet on etukäteisesti ilmoitettu valvomoon. He ovat tienneet, keitä alueella oleilee.

Marin kertoi niin ikään, että hän on tänä kesänä järjestänyt Kesärannassa yhden henkilökohtaisen juhlan. Muut Kesärannan illanvietot on pidetty työn puolesta ja niissä vieraina on ollut muun muassa kansanedustajia eri puolueista, valtioneuvoston kanslian henkilökuntaa ja politiikan toimittajia.

STT pyysi valtioneuvoston kanslialta tietoja Kesärannassa järjestettävien juhlien ohjeistuksesta ja siitä, millaisia yksityisiä juhlia pääministeri on tämän vuoden aikana virka-asunnollaan järjestänyt. Kansliasta ilmoitettiin, että pyyntö kirjataan valtioneuvoston asianhallintajärjestelmään ja siinä oleviin kysymyksiin vastataan julkisuuslaissa tarkoitetussa neljäntoista päivän määräajassa. Puhelimitse asiaa ei haluttu kommentoida.

Marinin erityisavustaja Iida Vallin kertoi STT:lle tekstiviestitse, että pääministeri ja tämän vieraat ovat kustantaneet heinäkuisen illanvieton tarjottavat henkilökohtaisesti.

Keskustan Saarikko pitää juhlakuvia ristiriidassa suomalaisten arjen kanssa

Keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Annika Saarikko sanoo jättävänsä suomalaisten äänestäjien arvioitavaksi sen, miten pääministerin uusin kuvakohu vaikuttaa pääministeri-instituutioon.

Saarikko uskoo, että Marinin juhlakuvat ovat varsin isossa ristiriidassa monen suomalaisen arjen kanssa, kun huoli tulevan talven sähkölaskuista ja ruokakaupan kohonneista hinnoista painaa monen mieltä. Hän kuitenkin sanoi, ettei ole hänen asiansa ryhtyä moraalinvartijaksi.

– Mutta kieltämättä, kun sen kuvan näin, niin sen seinän siitä tunsin hiukan toisenlaisesta asiayhteydestä, Saarikko kommentoi asiaa keskustan eduskuntaryhmän kokouksessa Porissa.

Saarikko sanoi olevan sanomattakin selvää, että hän kommentoisi mieluummin pääministerin poliittisia avauksia kuin kuvia Kesärannan bileistä.

Kohusta toiseen

Pääministerin vapaa-ajan vietto nousi hiljattain maailmanlaajuiseksi uutiseksi, kun hänen tanssimisestaan kuvatut videot alkoivat levitä eri puolille. Monet maailman johtavat mediat käsittelivät niin kutsuttua bilekohua jutuissaan.

Julkisuudessa on spekuloitu Marinin juhlinnan aikaisella toimintakyvyllä. Marin on kertonut, ettei yhtään pääministerin työtehtävää ole jäänyt hoitamatta sen vuoksi, että hän on viettänyt iltaa ystäviensä kanssa. Pääministeri on niin ikään sanonut pitävänsä kohtuuttomana ja asiattomana tapauksen yhteydessä käytettyä kieltä hänen juhlinnastaan. Marin muun muassa sanoi, ettei ole yhtenäkään aamuna tänä kesänä kärsinyt krapulasta.

Tapauksen yhteydessä Marin joutui vastaamaan myös tiedotusvälineiden kysymyksiin mahdollisesta huumeiden käytöstä. Marin teetätti huumetestin, jonka tulos oli negatiivinen. Kattavasta näytteestä seulottiin muun muassa kokaiini, barbituraatit, kannabis sekä amfetamiini ja sen johdannaiset.

Juhlinnasta uutisoinnin tapa on poikinut myös arvostelua mediaa kohtaan. Julkisen sanan neuvostolle on tehty useita kanteluita pääministerin illanviettoa käsittelevästä uutisoinnista.

Presidentti Sauli Niinistö kommentoi lyhyesti pääministerin vapaa-ajanvietosta noussutta keskustelua, kun häneltä kysyttiin, vaarantuiko Suomen valtiollinen päätöksenteko tai turvallisuus Marinin juhliessa yömyöhään saakka Helsingissä tämän kuun alussa.

– Ei sinä yönä kai mitään merkittävää tapahtunut, Niinistö vastasi ulkoministeriön suurlähettiläspäivien yhteydessä tiistaina.

Marinin Kesärannassa järjestämistä yksityisistä juhlista kerrottiin julkisuudessa myös viime syksynä. Tuolloin kerrottiin muun muassa, että pääministeri olisi vienyt 20–30 hengen seurueen bileillan päätteeksi jatkoille virka-asunnolle eikä vieraiden henkilötietoja olisi tarkastettu Kesärannan portilla.

Tuolloin valtioneuvoston turvallisuusjohtaja kertoi, että Kesärannan työtilaisuudet ja yksityiselämän tapahtumat olivat olleet turvallisuusjärjestelyiden mukaisia ja sujuneet turvallisuusnäkökulmasta tavanomaisesti. Yksittäisiin tilaisuuksiin turvallisuusjohtaja ei ottanut kantaa.