Kino-Keskipohjanmaan syynissä Jordan Peelen filmit – Arviossa viiden tähden kauhuelokuva Nope

Verkko- ja näköislehdessä ilmestyvä Kino-Keskipohjanmaan vlogi ottaa uuden Nopen ohjaajan, Jordan Peelen, koko tuotannon lähitarkasteluun. Ovatko ne kaikki, debyytistä Get Out alkaen, viiden pisteen elokuvia? Peele on keksinyt johdonmukaisen tyylin uudistaa kauhun lajityyppiä, eivätkä hänen filminsä kaipaa valkoisia sankareita tai tähtiä valttikorteikseen. Päinvastoin, Peelen teokset ovat tehneet tähden Daniel Kaluuyasta, viime vuoden Oscar-voittajasta. Videoblogissa sivutaan myös alkanutta elokuvakerhosyksyä ja kohta koittavia Kokkolan Kinojuhlia.

Nope. Ohjaus ja käsikirjoitus Jordan Peele. Kuvaus Hoyte Van Hoytema. Pääosissa Daniel Kaluuya, Keke Palmer, Steven Yeun. 130 min. K16. Bio Rex, Kokkola. BioRex, Pietarsaari.

★ ★ ★ ★ ★

Jordan Peele on kolmannella kauhufilmillään tehnyt hattutempun. Hauskasti nimetty buddy- eli kaverielokuva Nope on yhtä viihdyttävä ja älykäs kuin Peelen edelliset, perhekeskeinen Us (2019) ja läpimurto, pariskunnasta ainakin näennäisesti kertova Get Out (2017). Pienimuotoisen debyytin viidestä miljoonasta ja Usin kohtuullisesta paristakymmenestä kasvanut budjetti uuden Nopen 120 miljoonaan ei suitsi tekijän luovuutta. Ensi-ilta varmistaa sen, että amerikkalaisohjaajasta on viidessä vuodessa peräkkäistuotannoilla kehittynyt omaleimainen ”auteur”. Elokuvanluojan töiden erilaisuudesta huolimatta niistä näkee, kuka ne on tehnyt.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Kutkuttavinta Peelen filmeissä on, ettei juju paljastu liian aikaisin. Kerronta herättää kysymyksiä ja synnyttää mysteerin, jota katsojina saamme ohjaajan ja roolihahmojen kanssa ratkaista. Metodi toimii Nopessa entistä paremmin. Ollaan isojen kysymysten äärellä.

Stephen Hawking (1942-2018) varoitti Maan ulkopuolisesta elämästä. Avaruusmatkailuun kykenevät alienit saattaisivat olla vihamielisiä. ”Kehittyneen vieraan sivilisaation kohtaamisella voisi olla samat seuraukset kuin Amerikan alkuasukkaille niiden tavatessa Kolumbuksen.” Hawking kehotti maapallon asukkaita pitämään päänsä alhaalla. Nopessa avaruuden uhkaa ei kannata katsoa silmiin.

Jordan Peele lisää Hawkingin ideaan oman koukkunsa. Mitäpä jos vierailija ei olisikaan lentävä lautanen – UFO (tunnistamaton lentävä esine) tai UAP (selittämätön ilmojen ilmiö). Ei avaruusalus ollenkaan, vaan aivan muuta, pelottavampaa.

Nope palauttaa ihmeen elokuviin. Musta ratsastaja (Daniel Kaluuya) ja sisko (Keke Palmer). GLEN WILSON/UNIVERSAL PICTURES

Memoria tarjosi vuoden tähän saakka ihmeellisimmät elokuvanäyt. Apichatpong Weerasethakulin filmi ei ole kauhua. Memoriassa on valtaisa scifi-kohtaus, jonka outous ei hirvitä, vaan hämmästyttää. Nope ei jää visiossaan paljoa jälkeen. Sekin luottaa arvoitukseen. Yli kaksituntisesta kestosta puolet pähkäillään, mistä on kysymys.

Toisin kuin Weerasethakul, Peele ohjaa suuren luokan K16-viihdettä. Miljoonilla tuotetut efektit eivät kaihda viittauksia ensimmäisten tieteisfilmien tai Hämärän rajamailla -tyyppisen tv-sarjan hassuimpiin efekteihin. Populismi näkyy paitsi tapahtumaympäristössä (tv-show, tivoli) myös Nopen päätöksessä. Peele tahtoo sekä syödä että säilyttää kakkunsa. Elokuva yhdistää menetysten katarsista onnelliseen Hollywood-loppuun.

Vanhan lännen kaupungiksi erämaahan rakennettu tivoli sekä filmissä nähtävät julisteet viittaavat western-perinteeseen. Nopen eriparinen, vähitellen kiinteäksi rakentuva ryhmä muistuttaa Howard Hawksin klassikoista, joissa sekalaisen kaverijoukon neuvokkuus pelastaa yhteisön vieraalta uhalta.

Länkkäreissä uhka koostui usein intiaaneista. Peelen filmeissä vähemmistöt kohoavat sankareiksi. Nopessa päähenkilöt ovat mustia ja amerikankorealaisia hahmoja. Valkoisia sankareita ei tarvita. Daniel Kaluuyasta on tullut tähti ohjaajan elokuvissa. Viime vuonna Oscarin filmistä Judas and the Black Messiah (2021) voittanut britti näyttelee Kokkolan Kinojuhlilla esitettävässä filmissä Queen & Slim (2019). Kaluuyan negatiivinen energia, sisäänpäin kääntynyt magnetismi, on Nopessa hyvässä käytössä.

Kinojuhlilla myös nähtävässä Minarissa (2020) ja parhaaksi korealaisfilmiksi kautta aikojen valitussa Burningissä (2018) loistanut Steven Yeun esittää tv-kuvauksissa traumatisoitunutta tivolinpitäjää.

Kiehtovin hahmo on silti Keke Palmer pitelemättömänä sisarena. Vanhojen elokuvien ja tv-sarjojen nostalgia laajenee Nopessa äänilevyihin, levysoittimiin ja kampikameroihin. Peele juhlii esittämisen prosessia ja sen taltiointia.