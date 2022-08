Lähinnä Ukrainan hyökkäyssodan takia sähkön hinta on noussut pilviin. Energia kallistuu lähinnä siksi, että Suomi ja Pohjoismaat ovat sähkönsiirron kautta entistä enemmän sidoksissa Keski-Eurooppaan. Tunnetulla tavalla maakaasun niukkuus on aiheuttanut energiakriisin, joka heijastuu myös Pohjoismaihin. Suomessa lisähöysteenä on vielä sähköntuonnin loppuminen Venäjältä sekä Venäjältä saadun hakkeen loppuminen.

Olipa syy mikä tahansa, syiden ja selitysten luetteleminen ei helpota niitä, jotka käyttävät paljon sähköä ja joiden taloutta ja toimeentuloa energian hinnan kallistuminen uhkaa. Suomessa asuu paljon ihmisiä, joiden vuotuiset tulot ovat 10 000 euron hujakoilla vuodessa. Jos tavallisen omakotitalon lämmityskustannukset uhkaavat nousta samalle tasolle, jokainen voi päätellä, että hätä on kova ja ihan oikea. Jos valtiovalta, kunta ja sähköyhtiöt eivät tee mitään, moni kotitalous kylmenee ja moni sähköä käyttävä yritys hiljenee. Siksi nyt odotellaan toimia kaikilta asianosaisilta. Luovuuttakin tarvitaan.

Työ- ja elinkeinoministeriön virkamiehet ovat luvanneet tulla tällä viikolla julkisuuteen kertomaan omista esityksistään. Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) on väläyttänyt sähkön arvonlisäveron laskemista 10 tai 14 prosenttiin. Lisäksi hän on puhunut toimeentulotuen ehtojen tarkistuksista niin, että niillä voidaan korvata sähkölaskuja. Yleisesti katsotaan, että sähkölaskujen korotukset ovat talvella niin isoja, että ne syöksevät vaikeuksiin paitsi pienituloisia myös keskituloisia. Monet asiantuntijat ovat tosin pitäneet parempana korvata sähkölaskuja esimerkiksi könttäsummalla ainakin pienituloisille.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Tiistaina avattiin myös Pyhäjärvellä asuvan Vasemmistoliiton toisen puheenjohtajan Jouni Jussinniemen ja hänen asiakumppaneidensa laatima kansalaisaloite sähkön hintakatosta. Tuossa esityksessä hintakattoa perustellaan sillä, että se on konkreettinen ja varma tapa pienentää sähkölaskuja. Katto on voimassa Espanjassa ja Portugalissa ja osin Norjassa. Ainakaan Espanjassa ja Portugalissa se ei ole kaatunut EU:n vastustukseen. Jos aloite kerää 50 000 nimeä, eduskunta joutuu ottamaan siihen kantaa. Samainen ryhmä teki myös aloitteen talousvesivarojen säilyttämisestä julkisena omaisuutena lain voimin. Tämä aloite on edennyt eduskunnassa ja saattaa mennä jopa läpi.

Keski-Pohjanmaalla Korpelan Voima ja Kokkolan Energia ovat julkisessa eli kuntien omistuksessa. Kunnilla onkin omistajina oikeus ohjata yhtiöitään parhaaksi katsomallaan tavalla. Tämän toteaa myös johtaja Antti Paananen Energiavirastosta (KP 24.8.)

Pääkirjoitukset ovat Keskipohjanmaan kannanottoja, jotka kuvastavat lehden periaatelinjaa. Kirjoitukset laatii Keskipohjanmaan toimitus. Periaatelinja on luettavissa lehden B-osan päivyrisivulta ja verkkosivuilla.