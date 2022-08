Jäsenvaali on tulossa, mutta kuka on musta hevonen Pohjois-Pohjanmaan keskustan ehdokaslistalla? "Meillä on nyt haku päällä", kertoo Minna Siira



Keskustan Pohjois-Pohjanmaan piirissä järjestetään jäsenvaali, jonka tuloksen perusteella kahdeksan eniten ääniä saanutta menee automaattisesti ehdokaslistalle. Clas-Olav Slotte

Keskustan Pohjois-Pohjanmaan piirissä jäsenvaalissa on jaettavana runsaasti uusia ääniä, kun kansanedustajat Juha Sipilä ja Juha Pylväs sekä edesmennyt Antti Rantakangas eivät ole ehdokkaina. Tammikuun aluevaaleissa hyvin menestyneet Eija-Riitta Niinikoski Nivalasta ja Rami Rauhala Sievistä eivät myös ole ehdolla.