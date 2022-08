Keskipohjanmaan viikon viiniarvio: Hillopurkin kimpussa – "Marjaisuus on runsasta, ylikypsää karhunvatukkaa ja tummaa kirsikkaa"

Viiniarvio

Casas Patronales Selected Reserve Merlot 2021, Chile, 10,99 €

Minulla on ennakkoluuloja Chilen punaviinien suhteen. Chilessä on paikoin erinomaiset olosuhteet viiniköynnöksille ja varsinkin valkoisista rypäleistä tuotetaan hienoja valkoviinejä. Mutta ne punaviinit. Useimmiten ylituotettuja ja ylimakeita tai muutoin viety liian kauas rypäleen ominaistuoksusta ja mausta. Siitä huolimatta otin kokeiluun Casas Patronales Merlot punaviinin, koska Merlot rypäleenä tuottaa hyvin tehtynä maukkaita viinejä.

Tuoksu on heti paahteinen ja aavistuksen makeahko, mikä ei lupaa hyvää. Marjaisuus on runsasta, ylikypsää karhunvatukkaa ja tummaa kirsikkaa. Vaikea tunnistaa, että kyseessä olisi Merlot, tuoksussa on selvästi ylituottamisen vaikutusta.

Kosiskelevan täyteläinen ja makeahko on vaikea tunnistaa Merlotiksi, mutta kyllä viini soveltuu grillatulle lihalle kohtuullisesti.

Maku on kyllä pehmeähkö ja parkkihapot pyöreitä, täyteläisyyttä on ja loppumakukin aika runsas. Hillomaisuus ja makeus töyttäisevät silti nopeasti. Grillattu lampaanliha ja valkosipuliperunat taittoivat osan makeudesta ja viinin maku parani, paljastaen kohtuullisen hyvän, kypsän mustaherukkaisuuden. Mitään Merlotin ominaistuoksua tai edes makua viinistä ei pysty löytämään, vaikka ei tämä toisaalta ole täysin surkea tuote, ainoastaan häpeilemättömän kosiskeleva. Sopii vahvalle grillilihalle varsinkin jos lihassa on makeaan kääntyvä glaseeraus.