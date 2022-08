Halsualla halutaan investoida 350 000 euroa polttoaineen jakeluasemaan – Kunta ostaa käytöstä poistettavan polttoainejakelupisteen kiinteistön eurolla



Nykyinen polttoaineen jakelupiste Halsualla on poistettava käytöstä vuoden loppuun mennessä ja kunnassa on keväästä lähtien pohdittu ratkaisua uudeksi jakelupisteeksi. Kunnan omistamalle liikekeskuksen tontille on jo aikaisemmin myönnetty ympäristölupa ja rakennuslupa polttoaineaseman rakentamiseksi.