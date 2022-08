Omituisuuden hyväksyntää lupailee Kokkolan kaupunginteatterin syyskauden ensimmäinen ensi-ilta – "Siunattu hulluus" on paikallistettu akselille Kokkola-Kruunupyy



Kaupunginteatterilla on jo täysi tohina päällä, oikeastaan on ollut jo pitkän aikaa. Harjoitus- ja hiontakausi on kuumimmillaan, sillä syksyn ensimmäisen ensi-illan aika on jo ensi kuussa.