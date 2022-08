Jo maistiainen on luksusta, katso kuvat – 1,5 miljoonan euron katamaraaniveneessä samppanjalasikin pysyy kaatumatta pöydällä



Katamaraanin etuja ovat tasainen kulku aallokossa ja veneen hallinnan helppous. Sopiva matkavauhti purjeilla on 7–8 solmua eli 13–15 kilometriä tunnissa, mutta alus kestää hyvin kaksi kertaa kovemmankin vauhdin.

On unelmia, ja sitten on unelmia. Jälkimmäiseen kategoriaan voi huoletta sijoittaa veneen, jonka hintalappuun on kirjoitettu lukema 1 448 568 euroa.