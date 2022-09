Keskipohjanmaan TV-viikon valinta: Yhteiskunta tuomiolla

★ ★ ★

Helsinki-syndrooma. Ohjaus Juuso Syrjä, 2022 Yle Areena pe 2.9./TV1 su 4.9. klo 21.05

Helsinki-syndrooma mainittiin amerikkalaisessa The Nation -lehdessä vuonna 1985 suomettumisena. Die Hardissa (1988) termillä tarkoitettiin panttivankien empatiaa vangitsijoitaan kohtaan. Sanaa käytettiin myös scifi-sarja X-Filesin jaksossa 1998. Virallinen ilmiö on Tukholma-syndrooma johtuen elokuussa 1973 Ruotsissa sattuneesta pankkiryöstöstä.

Ylen Helsinki-syndrooma on Fisher Kingin kahdeksanosainen sarja, ensimmäinen suomalainen yhteistuotanto ranskalais-saksalaisen Arte-kanavan kanssa. Helsingin Sanomain toimittajia kaapataan Sanomataloon. Elias Karo vaatii hyvitystä 1990-luvulla aiheutuneesta tai aiheutetusta lamasta, joka on syynä yrittäjäperheen vuosikymmenien piinaan. Se kärjistyi pandemian vietyä firmalta tilaukset. Kaappaajan väkevä rooli on ulkomailla ahkerasti työskentelevälle Peter Franzénille vasta toinen Suomessa kuuteen vuoteen.

Toimittajista keskeisin näyttelijä Helsinki-syndroomassa on Oona Airola tutkivana toimittajana. Elias kiristää Hannaa etsimään SKOP-pankin kuprun jälkeen kadonneita oikeudenpöytäkirjoja paljastusjuttua varten. Poliisin puolella isossa roolissa on veteraani Taneli Mäkelä Keskusrikospoliisin neuvottelija Kiiskenä. Sarjan nimen jujuna on, että mitä pitemmälle panttivanki- ja Sanomatalon piiritystilanne kehittyy, sitä selvemmin niin toimittaja kuin neuvottelija huomaavat, kuinka Suomi on pettänyt Elias Karon ja satoja muita valuuttaluotoilla ahdinkoon ajettuja yrittäjiä. Yleisön empatia on vaikeammin tavoitettavissa, sillä ensijaksojen perusteella Elias on myös tehtäväänsä tehovalmennettu terroristi.

Miikko Oikkosen käsikirjoittama, aikatasoja vaihteleva sarja on tehty viitseliäästi. Huolellisesti rakennetuissa takautumissa esiintyy raikkaita nuoria näyttelijöitä. Henkilövetoisempaa draamaa sarjalta jää kaipaamaan. Pankkitermeissä esiintyy epätarkkuuksia. Kiinteistö ei ole lainan ”takuutena” eikä ”takauksena”, vaan vakuutena.