Keskipohjanmaan elokuvakriitikko Hannu Björkbackan TV-viikon kommentti: Elokuvia ja sarjoja tärkeistä aiheista

TV-viikon nostoissa on palkittu elokuva sekä uutuussarja. Ne puhuvat tärkeistä asioista. Libanonilaisfilmi Kapernaum näyttää, miten lapset aina kärsivät eniten aikuisten ongelmista. Tv-sarja Helsinki-syndrooma osoittaa, että 1990-luvun laman jälkeläiset joutuvat vielä pandemiavuosinakin väliinputoajiksi ja sijaiskärsijöiksi. Sekä Cannes-voittaja Kapernaumissa että huolellista tekoa olevassa Helsinki-syndroomassa on selvät ansionsa. Mutta kun libanonilaisfilmissä on yhteiskunnallisuutta ilman sosiaalipornoa, tarinallista viihdyttävyyttäkään unohtamatta, kotimainen sarja tyytyy ulkokohtaisiin havaintoihin, tekniseen osaamiseen ja komeaan ylöspanoon.

Molemmilla teoksilla on hyvä tarkoitus. Helsinki-syndrooma muistuttaa ja Kapernaum syyttää. Vain jälkimmäisestä löytyvät sekä taiteen palava sielu että välittävä sydän.