Tiina Ojutkangas kertoo luonnon päivän ajatuksista videolla – Meriharakoiden ja meren liikkeiden seuraaminen jaksaa kiehtoa

Aika moni meistä tunnistaa itsessään pienen luontoihmisen. Vaikka ei kuuluisikaan siihen ryhmään, joka erityisesti harrastaa luontoa ja luonnossa olemista vakavassa mielessä.

Minulle luonto on osa arjen elämää hyvin yksinkertaisella tavalla. Olen paljon ulkona kaikkina vuodenaikoina, katselen, haistelen, kuljeskelen. Paljon siihen vaikuttaa koiramme, mutta meri, järvi, metsä ovat aina olleet elämässä. En ole varsinainen retkeilijä, joka lähtee luonnonpuistoon hyvien varusteiden kanssa. Oma tapani on toisenlainen.

Suomessa luonto on suurin piirtein jokaisen tavoitettavissa jopa kaupungeissa. Metsään, järvelle, meren rantaan pääsee kuka tahansa. Metsän eläimiä voivat tutkailla jopa kaupunkilaisetkin. Omaan arkeen kuuluu joka päivä eläinten seuraaminen. Jos olisi pakko valita, ottaisin Suomen luonnon päivänä nimenomaan eläimet omaksi suosikikseni ja seurankohteekseni.

Elementtinä vesi on itselleni kaikkein tärkein. Eikä niin, että pitäisi valita meri tai järvi vaan haluan molemmat. Puhtaalla vedellä on tai olisi arvo kaikkialla maailmassa.

Oma Perämeri on kaunis ja vahva. Kun aamulla kävelen meren rantaan kaikkina vuodenaikoina auringossa, tuulessa tai lumituiskussa, antaa meri voimia ja iloa. Iltaisin auringonlasku meren äärellä on kaunis ja tunnelmallinen ja tuudittaa rauhaan paremmin kuin älypuhelimen sininen valo. Myrskyävä meri on voimallinen näkymä ainakin, kun saa katsoa rannalta.

Merelliseen elämään kuuluvat linnut, kuten meriharakka, antavat koko kesän jatkuvan seurantakohteen. On liikuttavaa katsoa, kun pienistä meriharakoista kasvaa nopeasti aikuisia. Lintujen elämän seuraaminen ja alan tietoon tutustuminen on kiehtova tutkimuskohde, johon ei kyllästy. Viime kesäkuussa oli melkein liiankin jännittävää seurata meriharakkaperheen selviytymistä.

Oma lapsuuden ja sielunvesistö Saimaa puolestaan on Suomen suurin järvi, uskomattoman kaunis helmi, jonka rannoilla sielukin lepää. Kun on edes kerran nähnyt saimaannorpan, sitä ei unohda ikinä. Saimaa on niin iso vesistö, että järvistä pikkulätäköinä puhuvat ihmiset oikeastaan lempeästi huvittavat. Kannattaisi tutustua vesistöjen kaunottareen.

Luonnossa tulee seurattua erityisesti lintuja, mutta niiden lisäksi jäniksiä, rusakoita, oravia, mitä tahansa sellaista elämää, jota pystyy seurailemaan eläimiä häiritsemättä. Jäniksen iltaruokailun seuraaminen päihittää milloin tahansa television Linnunlaulu, jopa fasaanin melko läpitunkeva ääni, tuovat elinvoimaa. Luonto lumoaa, sille tekee mieli antaa arvoa.