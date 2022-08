Pääkirjoitus: Pohjanlahti lämpenee vauhdilla

Torstaina Kokkolassa päättyi kolmipäiväinen vesistöfoorumi. Samana päivänä vietettiin myös kansallista Itämeripäivää.

Pohjanlahti jää usein Itämeren varjoon vesistöjen tilasta puhuttaessa. Pohjanlahden merivesi voi paremmin kuin muu Itämeren vesi, mutta ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät jo Pohjanlahdellakin lyhentyneiden jäätalvien muodossa.

Pohjanlahden tilaa tutkittiin SmartSea-hankkeessa vuosina 2015-2021. Pohjanlahti valittiin tutkimuskohteeksi, koska silloin arvioitiin, että koskemattomin Itämeren pohjoisin kolkka on tulevaisuudessa teollisuudelle houkutteleva alue perustaa uusia merituulivoimapuistoja ja kalankasvattamoja.

Pohjanlahdelle on jo rakennettu ensimmäiset merituulivoimapuistot. Selkämeren Ruotsin puoleiselle Eystrasaltin alueelle suunnitellaan noin 300 tuulivoimalan puistoa. Muutama suuri kalankasvattamokin on jo perustettu, ja uusia lupia on käsittelyssä.

Hankkeessa ehdotetaan, että kalankasvatus ja tuulivoima sijoitetaan ulapalle, jotta rannikon herkkä luonto ei kärsi.

Itämeri kuuluu maailman nopeimmin lämpeneviin meriin. Pohjanlahdella muutos on Itämeren nopeimpia.

Jääolojen mittaushistoriasta ei löydy yhtä lämmintä 30 vuoden jaksoa, ja voidaankin jo varmuudella sanoa, ettei lämpeneminen mene luonnollisen vaihtelun piiriin. Vuosina 2018 ja 2021 meriveden lämpötila nousi ennätyksellisen korkealle. Jäätalvi 2020 oli kaikkien aikojen leudoin.

Veden lämpeneminen ja jäätalvien lyhentyminen heijastuvat ihmisten toimintaan ja kalakantojen muutokseen. Jäättömyydestä voi olla myös hyötyä jäänmurtokustannusten vähentyessä, mutta toisaalta Perämeren jääteillä ajaminen käy mahdottomaksi.

Ravinteiden määrässä Pohjanlahti on neitseellisessä tilanteessa, kun sitä verrataan Itämereen. Pohjanlahden tila on kiinni ihmisen toiminnasta nyt ja tulevaisuudessa.

Vielä ei tiedetä mihin suuntaan Pohjanlahden tila kehittyy. Talvikauden sateet voivat lisätä ravinteiden ja merelle huuhtoutuvan humuksen määrää, mikä voi kiihdyttää levien kasvua.

