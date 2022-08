Kokkolassa sorakuorma levinnyt kasitielle Pohjoisväylän risteyksestä pohjoiseen – Tiellä liikkujia kehotetaan varovaisuuteen

Kokkolassa on levinnyt sorakuorma pitkin valtatietä 8, tiedottaa Fintraffic. Soraa on levinnyt Piispanmäen ja Vitikan väliselle tieosuudelle eli kasitien ja Pohjoisväylän risteyksestä pohjoiseen päin. Tiellä liikkujia kehotetaan varovaisuuteen. Varoitus on voimassa aamukahdeksasta alkaen toistaiseksi.