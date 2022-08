Lukijan mielipide: Asuntomessujen kääntöpuoli – Kuinka ekologisesti kestävää ja luontoa säästävää tai kustannustehokkaita unelmien talot todella ovat?

Aina ei Naantalissakaan paista aurinko maamme epävakaassa säässä, oli kesä tai ei, mutta kylmäksi idyllinen puukaupunki ei jätä ketään. Naantali vain on turhan kaukana Kokkolasta sovittamattomien junavuorojen ja vaihtojen päässä, eikä aikaa ole liiaksi asuntomessujen viimeisenä päivänä.

Naantali ei ole mikään läpikulkupaikka Turun kupeessa asuntomessuista huolimatta. Naantalissa kuuluu viettää aikaa ja tutustua keskiaikaisen kaupungin nähtävyyksiin ja kaupunkikuvaan yleensäkin, mitä nyt päivän tunteina suinkin ehtii paluumatkaakin ajatellen.

Luostarista ja kylpylästä ja vanhastaan tunnettu Armon Laakso on ruususen unesta sitten 1800-luvun lopun uudelleen virinneestä kylpylä toiminnasta pitkälle kehittynyt matkailukaupunki, mikä näkyy kesäisessä katukuvassa, satoi tai paistoi.

1910-ja 20-lukujen kultakaudelta on tosin enää vain muutamia säilyneitä rakennuksia. Sellainen on vesisäiliön päälle pystytetty siro nikkarityylinen näkötorni paviljonkeineen. Houkutteleva rantamaisema on tulvillaan vieri vieressä toinen toistaan värikkäämpiä kylpylän kukoistuskauden yli sadan vuoden takaisiakin pieteetillä kunnostettuja ylellisiä ravintoloita herkkusuille - jonne kaikki kadut johtavat - eikö viihtyisistä majataloistakaan ole syytä tinkiä. mutta Naantalissa olisi todella voitava viipyä ajan kanssa. Ehtisin poiketa Kultarannassakin! Minun oli tyytyminen eväisiin aistien täydeltä kiertäessäni kaupungin katuja pitkin ja poikin lähinnä vanhassa kaupungissa, mikä on Naantalin ydin ja vetovoimatekijä keskiaikaista korttelirakennetta ja rakennuskantaa myöten.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Vapaamuotoinen asemakaava on monin paikoin alkuperäisessä muodossaan maastoa mukaillen. Vanhimmassa asemakaavassa Mannerheiminkatu on nykyisellä paikallaan. Vanhan kaupungin 1700 -ja 1800-lukujen perinteiset puutalot huokuvat kauneutta hyvin hoidettuina. Mutta ei pidä kuvitella, että Naantali olisi säästynyt 60-70-lukujen purkuvimmalta tai varhaisesta kaupunkipalosta. Ei täysin edes yhtenäinen vanhakaupunki ennen vuoden 1979 suojelukaavaa saati laaja ruutukaavakaupunginosa - kylpyläkaudelta peräisin oleva yhtenäinen huvilakaupunginosa - joka on kauttaaltaan pirstoutunut ympäristöön soveltumattomista uusista kerrostaloista ja turmelluista puutaloista pihapiireineen.

Vuoden 1992 tiivis kompensaatiosuojelukaava on toteutunut täysin kerrostalojen ehdoin. Puutaloalueesta ei ole jäljellä enää juuri mitään Naantalin identiteettiin liittyvää! Kullakin aikakaudella on omat ihanteensa ja metodinsa, mutta Naantalin asuntomessut on aivan oma maailmansa viiden kilometrin päässä saaressa aiempiinkin messuihin nähden, niin markkinahenkisyyden läpitunkemia kesätapahtumia kuin messut ovatkin. Asuntomessuja markkinoidaan uutuuksilla vuosi vuoden perään ja ihmisten täyttymättömillä toiveilla. Asumisesta on muodostunut elämää säätelevä trendi. Mutta kuinka ekologisesti kestävää ja luontoa säästävää tai kustannustehokkaita kulutuskeskiset unelmien talot todella ovat? Tai ylipäätään jatkuva uudisrakentamisen tarve rakennusliikkeiden houkuttimena ja kilpailuvalttina.

Naantalin rantamaisemaan vietävissä messutaloissa julkisivun täyttävine ikkunapintoineen ja ylimitoitettuvine terasseineen sekä kohtuuttomine ja jäsentymättömine huonetiloineen mekaanisia keittiöitä myöten olisi voitava asua ja elää vuodenajasta ja etäisyydestä riippumatta ilman edustustilaisuuksia tai statusta.

Interiöörit hallitsevat liiaksi rakentamista ulkoasun kustannuksella. Riittää kunhan rakennuksissa on ylenpalttisen avara näkökenttä männikköön tai kalliolla kukkulalla yläkerran kurottava uloke, kuten Naantalin jokseenkin samankaltaisessa tummanpuhuvissa huippumoderneissa messutaloissa, olivatpa puuta tai kiveä. Messualue muistuttaa ylellisistä turistikohdetta.

Kalevi Rahkola