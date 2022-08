Lukijan mielipide: Nyt emme näpertelemällä selviä – Tällä menolla olemme pian kaikki taivasalla ja hakemassa eväämme Hurstin jonosta

Haapaveden turvevoimala ja kaikki muutkin voimalaitokset pitäisi kiireesti herättää henkiin. Nyt olisi "turvenuijilla" yhteiskunnallista merkitystä kun vain luvan saisivat.

Nykyinen tilanne vaatii siirtymistä itsellisempään maatalouspolitiikkaan. Tällä menolla olemme pian kaikki taivasalla ja hakemassa eväämme Hurstin jonosta.

Korkojen ja energian nousut yhdessä panevat yritykset, maatalouden, asumisen ja julkisen sektorin valtavine kiinteistömassoineen todella ahtaalle.

Suomen joka on menettänyt pitkälle päätösvaltaansa EU:lle pitäisi ryhdistäytyä. Brysselin neuvoja tulisi kuunnella elintärkeissä asioissa soveltuvin osin.

Pian on ruoalla kova kysyntä. Nälkäisiä suita maailmalla riittää. Kysynnän ja tarjonnan laki tulee laittamaan maataloustuotteille hinnan. Mutta Suomi on tappamassa nämä todelliset perusturvan tuottajat sukupuuttoon.

Sain apteekkareilta varoituksen. Hoitaja mitoituksen kera päätetään apteekkiuudistuksesta. Apteekkareiden mukaan tämä esitys tarkoittaisi, että maaseudun apteekit saisivat panna ovensa kiinni. Toivottavasti maan hallituksessa ollaan hereillä tässäkin asiassa.

Lopuksi paikallista asiaa. Olen yrittänyt selvittää Keskipohjanmaa-lehden jakelua. Kälviällä Kleemolan kylälle asti lehti jaetaan omana jakeluna. Mutta saman Ullavantien varrella olevat Hilli ja Välikylä on kustannussyistä siirretty postin jaettavaksi. Tämä tarkoittaa että nämä kylät eivät viikonloppuna lehteään saa. Matkaa Kleemolasta Hilliin ja Välikylään on vain muutama kilometri päällystettyä Ullavan tietä. Hillissä ja Välikylässä asuu varttunutta väkeä, he eivät siirry lukemaan iPadista vuosikymmeniä tilaamaansa lehteä.

Turvallista venetsialaisviikonloppua!

Tapani Hankaniemi