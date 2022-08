Pääkirjoitus: Hyvinvointi auttaa koko perhettä – Maailmanlaajuisesti vanhempien uupumus lisääntyi korona-aikana

Vanhempien uupumuksen selättämiseen on yritettävä keksiä keinoja sen sijasta, että päivitellään. Inhimillistä on ehkä sekin mielessä käyvä ajatus, eivätkö ihmiset kestä enää ”mitään”. Nyt onneksi monesta sellaisesta asiasta puhutaan ääneen, josta ennen oli tapana vaieta. Jaksamisongelmia on varmasti ollut aina, mutta on pitänyt sietää ja kestää.

Maailma on monimutkainen paikka. Hyvän elämän ja hyvän vanhemmuuden paineet kohtelevat meitä ihmisiä eri tavoilla erilaisissa henkilökohtaisissa ja yhteiskunnallisissa tilanteissa. Elämänrytmistä on tullut kiireinen osittain itse aiheuttaen, mutta tulee kiire tai sen tuntu ulkoakin. Töissä ja vapaalla suoritetaan.

Maailmanlaajuisesti vanhempien uupumus lisääntyi korona-aikana. Tuoreen tutkimuksen mukaan maiden välistä eroa selitti kulttuuriarvoista erityisesti hemmottelun hyväksyminen. Pidättyväisyyteen kulttuuriarvona kuuluvat tiukat sosiaaliset normit ja kurinalaisuus.

Suomen osuudesta vastasi Jyväskylän yliopisto. Dosentti Matilda Sorkkilan mukaan on mahdollista, että vastoinkäymisiä kohdatessaan hemmottelun sallivasta kulttuurista tulevat vanhemmat kokivat, että heillä on yhä kontrollia elämästään ja he voivat tehdä iloa tuottavia asioita. Suomi sijoittui tutkimuksessa keskivaiheille, kerrotaan Jyväskylän yliopiston tiedotteessa.

Ennen koronaa vanhemmat olivat uupuneimpia yksilökeskeisissä maissa. Yhteisöllisyys puolestaan kantoi. Tämä on odotettua ihan arkijärjellä. Korona-aikana aika moni joutui pärjäämään omillaan, kun turvaverkot muuttuivat tai niitä ei ollut.

Yhteisön, suvun ja perheen luomat paineet voivat olla raskaitakin, kun keskustellaan lasten kasvatuksesta tai oikeasta tavasta elää. Parhaimmillaan lähiyhteisö saattaa olla voima ja käytännön apu, jonka ansiosta kaikki voivat paremmin.

Vanhempien väsymyksessä on kysymys ennen kaikkea lapsista ja heidän hyvästä elämästään. Jokainen lapsi ansaitsee turvallisen elämän, jossa aikuisilla on voimia huolenpitoon ja aikaa yhdessäoloon.

Tiina Ojutkangas

Pääkirjoitukset ovat Keskipohjanmaan kannanottoja, jotka kuvastavat lehden periaatelinjaa. Kirjoitukset laatii Keskipohjanmaan toimitus. Periaatelinja on luettavissa lehden B-osan päivyrisivulta ja verkkosivuilla.