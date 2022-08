Alueellemme suunnitellaan nyt uusia tuulivoimapuistoja ja joissakin tilanteissa on jäänyt vaikutelma, että yritetään haalia maavuokrasopimuksia lähestymällä sopimusluonnoksilla suoraan maanomistajia ilman mitään ennakkoinfotilaisuutta. Mikäli saatte tällaisia suoria sopimusluonnoksia postissa, ensimmäisenä on syytä ottaa yhteyttä etujärjestöihin ja naapureihin. Kaikkein tärkeintä on, että ei allekirjoita ja palauta tätä suoraan tarjottua sopimusta. Vuokrasopimuksien kanssa on kaksi perusääntöä: 1) ensimmäinen tarjous ei ole koskaan paras ja 2) sopimuksen allekirjoittamisella ei ole mikään kiire. Puolivuosisadan mittaisen sopimuksen sopimusehtojen neuvottelemiseen, sopimusehtojen läpikäyntiin ja lakimiehellä sopimuksen tarkistuttamiseen saa mennä aikansa.

Kiinnostavalla alueella kannattaa maanomistajien yhdistää voimansa, valita maanomistajien neuvottelukunta, joka neuvottelee ehdoista, lähestyy ja kilpailuttaa potentiaalisia tuulivoimafirmoja tarjouspyyntölomakkeella, jolla haetaan yhteneväiset ja vertailtavissa olevat korvaus- ja vuokratasot. Tähän neuvottelukuntaan voivat maanomistajat valita ulkopuolisen asiantuntijajäsenen halutessaan. Näin saavutetaan maanomistajien ja paikallisten asukkaiden kannalta paras ratkaisu.

Mitä useampi maanomistaja ehtii jo solmia vuokrasopimuksen tuulivoimafirman kanssa, niin sen vaikeammaksi maanomistajaryhmän työ käy. Se myös vaikeuttaa kunnan/kaupungin kaavoituspäätös prosessia. Turhan nopeasti toimiva maanomistaja saattaa pahimmassa tapauksessa jäädä kokonaan ilman korvausta, jos lopputulos on se, että alueelle rakennettavan tuulivoimapuiston tekeekin eri firma, kun se, jonka kanssa vuokrasopimus on solmittu ja siinä ei ole purkuehtoa.

Perustakaa maanomistajaryhmiä ja pyytäkää apua MTK:lta, paikalliselta Mhy:ltä tai Maanomistajien arviointikeskukselta. Maanomistajien Arviointikeskus Oy vahvistaa edellä mainittuja ongelmia esiintyneen. Niitä on kuitenkin käsitelty ja saatu hyviä lopputuloksia aikaan. Tässä vaiheessa sopimusta tehtäessä panostukset voivat olla hyvin kohtuulliset suhteessa savutettuun hyötyyn. Kannattaa olla aktiivisesti yhteydessä, sekä kysyä ensikäden hinta- ja lakineuvojakin ihan vastikkeetta.

Jan-Ove Nyman, toiminnanjohtaja MTK Keski-Pohjanmaa

Pentti Etelämäki, toiminnanjohtaja Mhy Keskipohja

Timo-Matti Torppa, varatuomari, Maanomistajien Arviointikeskus Oy