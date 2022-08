Pääkirjoitus: Lukiolaisten uupuminen syytä selvittää – Nuoria ei saa jättää yksin

Perjantaina julkistetun lukiolaisbarometrin mukaan 62 prosenttia lukiolaisista kokee, että opiskelu on raskasta. Vuoden 2019 barometrissä näin ajatteli huomattavasti pienempi määrä eli 40 prosenttia vastaajista.

Nuorten kokemukseen on luotettava, vaikka asia vaatiikin tarkempaa pureskelua. Jossain määrin raskasta lukion käyminen varmasti on ja voikin olla, mutta liika on aina liikaa.

Onko alun perinkään valittu oikea opinahjo, jos tavallisen lukion suorittaminen on liian vaativaa vai onko tämä liian yksinkertainen analyysi.

Tutkimuksen perusteella tiedetään, että oppivelvollisuusuudistus on vaikuttanut lukiota kohtaan tunnettuun kiinnostukseen. Nykyään alle 18-vuotiaiden lukiolaisten kirjat ja välineet ovat maksuttomia ja se on yksi syy hakeutua näihin opintoihin. 45 prosenttia ensimmäisen vuoden opiskelijoista maksuttomuus on vaikuttanut heidän päätökseensä tulla lukioon.

Ilman muuta on hyvä, että peruskoulun jälkeisiin opintoihin hakeutumisen esteenä eivät ole kustannukset vaan kaikilla suomalaisilla nuorilla tulisi olla mahdollisimman tasa-arvoiset mahdollisuudet.

Lukiolaisten liiton puheenjohtaja Lukas Virtalan mukaan opiskelijat tarvitsevat yksilöllistä tukea heti haasteiden ilmetessä, mutta ylityöllistetyllä henkilökunnalla ei välttämättä ole aikaa tähän. Liitto vaatikin tiedotteessaan lisää esimerkiksi erityisopettajia ja opiskeluhuollon ammattilaisia.

Työhän liittyvästä uupumuksesta on puhuttu jo pitkään. Nyt keskusteluun on otettu mukaan opiskelijoiden hyvinvointi. Jokin meillä mättää pahasti, jos alaikäiset nuoret kokevat tavalliset opinnot raskaiksi, ystävyyssuhteita on vaikea solmia eikä elämä tunnu hyvältä.

Puheet nuoruudesta elämän parhaana aikana eivät välttämättä pidä muutenkaan täydellisesti paikkaansa. Paineet ja tulevaisuudenodotukset ovat liian kovia, jos ihmiset palavat loppuun lukioikäisinä. Nuoria ei saa jättää yksin.

Tiina Ojutkangas

