Tiina Isotaluksen mielipidekirjoitus: Arvostuksen pitää näkyä

Olin pahoillani kuullessani Soiten ylilääkärin Pirjo Dabnellin irtisanoutumisesta. Soiten hallitus käsittelee ylilääkärin irtisanoutumista tällä viikolla ja tässä yhteydessä toivottavasti niin aluehallitus kuin Soiten hallituskin lukevat esityslistaan liitetyn irtisanoutumiskirjeen huolella.

”Päättäjien tuki on kuitenkin ajoittain tuntunut häilyvältä ja aiheuttanut meille kaikille soitelaisille hämmennystä ja riittämättömyyden tunteita – olemmeko sittenkään yhteisellä asialla?” Dabnell kirjoittaa.

Haluan antaa Pirjo Dabnelille vilpittömän kiitoksen siitä työstä, mitä hän on tehnyt Soiten ja keskussairaalamme hyväksi. Olen todella pahoillani, että hänen osaamisensa siirtyy muualle. Erinomainen lääkäri on ollut myös erinomainen viranhaltija ja hyvinvointialueuudistuksen valmistelija. On osaltaan myös Dabnellin ansiota, että päivystävän keskussairaalan toimintaa rampauttavat Sipilän soten leikkausten vähimmäiskiintiöt saatiin muutettua ja Soiten keskussairaalan toiminta turvattua. Tämä oli tärkeä ja hieno työvoitto.

Tässä tilanteessa on hyvin vaikea iloita osaajien siirtymisestä muihin tehtäviin ja rekrytointien tuomista ”uusista mahdollisuuksista”. Osaajapula vaivaa meillä erikoislääkäreistä hoitajiin. Soitella – ja toki muuallakin maakunnassa – on merkittäviä rekrytointeja käynnissä ja osaavien ihmisten löytäminen vastuutehtäviin on suoraan sanottuna hankalaa. Työnantajamaineeseen vaikuttavat monet asiat. Myös se, miltä asiat näyttävät ulospäin.

Ylilääkärin viesti pitää nyt kuulla herkällä korvalla – on surullista kuulla, jos hyvinvointialueen henkilöstö ei koe myös päättäjien olevan heidän tukenaan. Arvostava kohtaaminen on yksi Soiten keskeisistä arvoista. Jokaisen henkilöstön jäsenen arvostava kohtaaminen on myös meidän päättäjien vastuulla. On tutkittua, että työhyvinvointiin eniten vaikuttavat asiat ovat arvostuksen tunne sekä nähdyksi tuleminen. Meidän päättäjien on ymmärrettävä vastuumme suhteessa koko Soiten henkilöstöön.

Meillä Keski-Pohjanmaalla ei Suomen pienimpänä hyvinvointialueena ole varaa siihen, että johtavat viranhaltijat tuntevat, että emme olisi yhteisellä asialla. Palvelujen turvaaminen edellyttää jatkossa saumatonta yhteistyötä.

Tiina Isotalus

aluevaltuutettu, sd.

puheenjohtaja, Hyvinvointi- ja tulevaisuuslautakunta

