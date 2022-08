Pääkirjoitus: Soitelaiset tarvitsevat tukea, kun rakennetetaan hyvinvointialuetta

Johtajaylilääkäri Pirjo Dabnellin ero vaativasta Soiten tehtävästä on harmittava, mutta ymmärrettävä. Tuoreeltaan Dabnell korosti kiinnostustaan lääkärin käytännön työhön hallintotöiden sijasta (KP 12.8.). Lääkäriin kaipuuta potilaiden pariin on syytä pitää myönteisenä asiana. Soiten hallitus käsitteli irtisanoutumisilmoitusta maanantain kokouksessa. Virka on tulossa auki, ja Dabnell on käytännössä lomalla loppuvuoden.

Keskipohjanmaa uutisoi sunnuntai-iltana Dabnellin irtisanoutumiskirjeestä, joka oli aluehallituksen maanantaisen esityslistan liitteenä (KP 28.8.). Johtajaylilääkäri antoi runsaasti positiivista palautetta pienen sairaanhoitopiirin työlle ja toiminnalle. Hän kuvailee kirjeessä saaneensa olla mukana rakentamassa Suomen hienointa sotekuntayhtymää alusta alkaen. Dabnell antaa kirjeessä runsaasti palautetta myös ja erityisesti henkilökunnalle.

Päättäjienkin antamaa tukea hän kiittää. Kirjeessä kiinnittää kuitenkin huomiota kohta, jossa lääkärin työhön palaava Dabnell kritisoi luottamushenkilöitä. Hänen mukaansa päättäjien tuki johdolle on tuntunut välillä häilyvältä. ”Tuen olemassaolo on tuntunut ajoittain häilyvältä ja se on aiheuttanut hämmennystä ja riittämättömyyden tunteita.” Hän kysyy, ”olemmeko sittenkään yhteisellä asialla”.

Soiten johdon ja luottamushenkilöiden pitää olla yhteisellä asialla. Dabnell ei kerro julkisesti korrektisti, mutta vahvasti ilmaistua kritiikkiään huvikseen vaikkei haluakaan herättää epäsopua. Toimiva johto ei missään yrityksessä tai yhteisössä pysty toiminaan ilman tukea ja yhteistä suuntaa.

Kansalaisten vaaleilla valitsemat luottamushenkilöt tekevät politiikkaa, kun poliitikkoja ovat. Tavoitteena on oltava tulevan hyvinvointialueen toiminnan mahdollistaminen ja kehittäminen. Hyvinvointialue on tuhansien ihmisten työpaikka ja keskipohjalaisille elintärkeitä palveluja tarjoava taho. Tämä ei saa unohtua keneltäkään. Siksi paras tapa tehdä politiikkaa esimerkiksi aluevaltuustossa on kuulua yhteiseen puolueeseen nimeltä Keski-Pohjanmaa ja sen paras.

Toimiva hyvinvointialue antaa mahdollisuuden myös rekrytoinneille. Keski-Pohjanmaa tarvitsee uusia ammattilaisia lähtevien tilalle, mutta muutenkin. Ihmisten hakeutuminen uusiin tehtäviin on täysin normaalia silloin, kun se perustuu haluun päästä kokemaan uusia asioita tai kiinnostukseen vaikkapa edetä uralla. Terveydenhoitoalaa kalvaa työntekijä- ja osaajapula. On tärkeää pitää työntekijät tyytyväisinä ja olosuhteet kunnossa.

