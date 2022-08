Ilahduin kovin lukiessani Pippa Laukan kolumnia sunnuntain 28.8. Keskipohjanmaa- lehdestä. Haluan kantaa myös oman korteni kekoon kansanterveydestä puhuttaessa. Pippa kertoo jutussaan hyvin liikunnan positiivisista vaikutuksista terveyteen ja miten paljon vähemmän terveydenhuollon palveluita kuluttaisimmekaan, jos jokainen meistä huolehtisi riittävästä liikkumisesta. Eli kansalaisten riittävän liikkumisen myötä tulee vähemmän kustannuksia terveydenhoitoon ja enemmän hyvinvointia. Pippa otti esille hyvän pointin, että Suomessa hoidetaan liikaa sairauksia eikä terveyttä.

Tähän pitää tulla pikaisesti muutos. On aiheellista tuoda esille, miten paljon meistä ihan jokainen voikaan yksilötasolla tehdä oman terveyden hyväksi ja ennaltaehkäistä erilaisten sairauksien puhkeamista. Liikunnan lisäksi tarvitaan hyvää ravitsemusta ja stressinhallintataitoja, riittävästi unta ja lisää yksilöllistä elintapaohjausta. Olen huomannut omassa työssäni ravintoterapeuttina ja rentoutusvalmentajana, miten helppoa on tyytyä lääkäriltä vastaanottamaan verenpaine- tai kolesterolilääke, kuin tehdä itse kokonaisvaltainen elintaparemontti terveyden edistämiseksi.

Suomessa elintapasairaudet ovat edelleen hurjassa kasvussa. On ihan liian paljon ihmisiä, joilla on kohonnut verenpaine ja kohonneet veren sokeri- ja rasva-arvot. Rasvamaksasta on tullut jo uusi kansansairaus. Herää kysymys mistä johtuu, kun tilanne on näin huolestuttava?

Niin paljon me voimme jokainen tehdä yksilötasolla, valitsemalla minkälaista ruokaa syömme, ennaltaehkäistäksemme sairauksien puhkeamista. On mahdollista saada tasapainotettua verensokeriarvoja ja estää diabeteksen puhkeaminen ravinnon avulla. On ollut kiitollista seurata miten nopeasti ruokavaliomuutokset laskevatkaan maksa- ja kolesteroliarvoja. Jopa jo se puhjennut diabeteskin saatetaan saada peruuntumaan oikeanlaisella ruokavaliolla. On ihan huippujuttu miten erilaisiin terveyden ongelmiin voi saada helpotusta ruokavalion ja stressinhallinnan avulla.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Hyvinvointivalio Suomessakin on ihmisillä ravintoainepuutoksia. Miksi? Siksi että syödään liian ravintoaineköyhää ruokaa. Olen huolissani nuorten ruokavalion runsaasta hiilihydraattipitoisuudesta. Todella monella nuorella on puute jopa C- ja D-vitamiinista, kuiduista puhumattakaan. Seuraukset tästä näemme tulevina vuosina. Ruokavalion vaikutukset terveyteen ovat valtaisat sekä hyvässä että pahassa. Siksi on tärkeää katsoa mitä syömme. Voimme siis ihan jokainen vaikuttaa positiivisesti omaan ja läheistemme terveyteen, kuin terveydenhuoltomme kantokykyynkin. Haastankin sinut huolehtimaan terveydestäsi - sillä sinä olet tärkeä.

Virpi Hoffrén

hyvinvointialan yrittäjä

dipl.ravintoterapeutti

rentoutusvalmentaja