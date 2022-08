Pääkirjoitus: Onneksi journalistiset ratkaisut kiinnostavat suurta yleisöä – Salaliitot aiheena JSN:n mediaillassa keskiviikkona

Julkisen sanan neuvosto tulkitsee Journalistin ohjeita ja sitä, miten niitä noudatetaan. JSN on kustantajien ja toimittajien perustama elin, jossa on puheenjohtajan lisäksi kahdeksan jäsentä. Heistä viisi on median ja kolme yleisön edustajaa. JSN:n tehtävänä on tulkita hyvää journalistista tapaa ja puolustaa sanan- ja julkaisemisen vapautta.

JSN kokoontuu säännöllisesti käsittelemään niitä neuvostolle tehtyjä kanteluita, jotka on otettu käsittelyyn. JSN voi myös omasta aloitteestaan käsitellä tärkeinä pitämiään asioita. Tällä viikolla neuvoston kokous on poikkeuksellisesti Kokkolassa.

Kokouksen jälkeen neuvosto osallistuu Keskipohjanmaan kautta striimattavaan mediailtaan, jonka tarkoituksena on keskustella muun muassa journalismista, media-alasta ja alan kiinnostavista kysymyksistä. Kokkolan Tullipakkahuoneella pidettävän mediaillan pääpuhuja, toimittaja ja kirjailija Pasi Kivioja puhuu salaliittoteorioista. Kirjassa käsitellään mediaan kohdistuvaa luottamusta sekä epäluottamusta.

Helsinkiläinen toimittaja Eero Hyvönen on toiminut neuvoston puheenjohtajana vuodesta 2019 lähtien. Tällä hetkellä häntä pitävät kiireisenä kantelut, jotka koskevat pääministeri Sanna Marinin (sd.) juhlimisesta julkaistuja videoita. Hyvönen arvioi Keskipohjanmaan haastattelussa, ettei heti kannata ottaa liian voimakkaita kannanottoja puolin ja toisin (KP 27.8.). "Jos liian aikaisin lähtee sanomaan, ettei tällaista journalismia saa tehdä, voi jäädä huomaamatta jotain olennaista."

JSN ei ole tuomioistuin, mutta media-ala suhtautuu sen päätöksiin vakavasti. Saatu huomautus on syytä käsitellä myös kyseisen median toimituksessa ja tehdä arviointia omasta toiminnasta. Joskus journalistisilla ratkaisuilla testataan myös rajoja oikeansuuntaiseen journalismiin.

Journalismin ei tule ole hampaatonta. Se ei millään tavalla sulje pois sitä, että tietyistä periaatteista, kuten oikeista tiedoista ja virheiden korjaamisesta, on pidettävä huolta. Juttujen tekemiseen sisältyy enemmän eettistä ja journalistista pohdintaa kuin suuri yleisö tulee ehkä ajatelleeksikaan.

Jos tiedotusväline neuvoston mielestä on rikkonut hyvää journalistista tapaa, sille annetaan huomautus. Se on julkaistava lyhyessä määräajassa eli jos Keskipohjanmaa saa huomautuksen, toimitus julkaisee sen verkossa ja printissä. Myös lukijoiden on tiedettävä JSN:n ratkaisuista. Päätoimittajan vastauksista näkyy sekin, että joskus media itsekin tietää epäonnistuneensa ratkaisuissaan.

Media ja sen ratkaisut vaikuttavat kiinnostavan yleisöä. Se on erinomaisen hyvä asia sananvapauden ja ihmisten tiedonsaannin näkökulmasta.

Pääkirjoituksen kirjoittaja on JSN:n varajäsen.

Pääkirjoitukset ovat Keskipohjanmaan kannanottoja, jotka kuvastavat lehden periaatelinjaa. Kirjoitukset laatii Keskipohjanmaan toimitus. Periaatelinja on luettavissa lehden B-osan päivyrisivulta ja verkkosivuilla.