VKK:n Jarno Vähäkainu sai keväällä porttikiellon eduskuntaan – Nyt veteliläinen mielii ilmiselvästi kansanedustajaksi: "On tietty juttu, minkä vuoksi julkistan myöhemmin"



Jarno Vähäkainu on Valta kuuluu kansalle -puolueen toinen varapuheenjohtaja Vetelistä. Hän on käynnistelemässä puolueen poliittista syksyä.

Moni poliittinen vastustaja on ihmetellyt, miksei Valta kuuluu kansalle -puolueen toinen varapuheenjohtaja, veteliläinen Jarno Vähäkainu ole ilmoittanut ehdokkuudestaan eduskuntavaaleihin. VKK-puolue on heinäkuusta lähtien julkistanut kerran kuussa ehdokkaiden nimiä, ja Vähäkainu on puolueen toinen varapuheenjohtaja.