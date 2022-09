Frida Keräsen kolumni: Onko kaunokirjallisuuden lukemisesta pakko olla jotain hyötyä?

Kaunokirjallisuuden lukeminen lisää empatiaa, laajentaa sanavarastoa ja vähentää stressiä. Vapaa-ajallaan kirjoja lukeva 17-vuotias hallitsee 50 000–70 000 sanaa, kun kirjoja kaihtava samanikäinen osaa vain runsaat 15 000. Nuorten lukutaidon rappeutumista vastaan on jo useamman vuoden ajan yritetty taistella nostamalla esiin kirjallisuuden enemmän tai vähemmän tieteellisesti tutkittuja hyötyjä. On ehdottomasti vakava ongelma, että kouluistamme valmistuu nuoria, jotka eivät osaa tulkita arjen asiakirjoja tai uutisia riittävän hyvin. Kaunokirjallisuuden lukeminen varmasti parantaa lukutaitoa ja tuo elämään paljon muutakin hyötyä, mutta koko keskustelu lukemisen hyödyistä on omituinen.

Vierastan ajatusta, että taidetta tai viihdettä pitäisi kuluttaa siitä saatavan hyödyn takia. Olen aina ollut himolukija, mutta en varmasti lapsena aloittanut lukuharrastusta kehittääkseni eläytymiskykyäni tai yhteiskunnallista kompetenssiani. Lukisin varmasti, vaikka siitä olisi hyödyn sijaan pelkkää haittaa (ja ehkä rahan, ajan ja hyllytilan tuhlaus lasketaan jo haitaksi). Lukeminen on vapaa-aikaani ja saa olla hyödytöntäkin.

Jos jonkin asian hyödyistä tiedottaminen saisi ihmiset toimimaan ohjeiden mukaisesti, kaikki söisivät täydellisesti lautasmallin mukaan ja harrastaisivat liikuntaa säännöllisesti. Ei kuulosta keskivertoteinien elämäntavoilta, vaikka näidenkin tapojen hyödyt on heille koulussa kerrottu. Yhtä lailla rationaaliset hyötyperustelut eivät saa ketään lukemaan lisää kirjoja, ellei lasketa self help - ja sijoitusneuvoja äänikirjoista kaksinkertaisella nopeudella imuroivia bisnesmiehiä. Paremmin nuoria kaunokirjallisuuden pariin houkuttelee luultavasti se, että erityylisiä kirjoja on helposti saatavilla ja esillä somessa, myös selkokirjoina ja äänikirjoina. Heikon lukutaidon kanssa kamppaileville tarvitaan paljon suorempaa tukea kuin Tuntemattoman Sotilaan lätkäiseminen pulpetille. Toki voi ajatella, että kirjallisuusala tarvitsee kaikki mahdolliset keinot oman merkityksensä perustelemiseksi ja voi sen vuoksi alistua kaiken muunkin yhteiskunnassa läpäisevään hyötyajatteluun. Se tuntuu kuitenkin täysin absurdilta tavalta suhtautua minulle rakkaaseen harrastukseen.

