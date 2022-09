TV-viikon valinta: Uutuussarja Taru sormusten herrasta: Mahtisormukset tavoittelee alkuperäisten tarinoiden henkeä

★★★★

Taru sormusten herrasta: Mahtisormukset.

Ohjaus J.A. Bayona ym., 2022

Prime Video

Neil Gaimanin sarjakuvaan perustuvan suursarja Sandmanin (digi)lavastukset ja lattea päähenkilö voidaan lukea tv-vuoden pettymyksiin. Vielä odotetumpi Mahtisormukset (Rings of Power) taas tarjoaa fantasiamaailman, joka parhaimmillaan vetää vertoja elokuvatrilogialle Taru sormusten herrasta (2001-2003). Voi hyvällä syyllä uskoa, että Mahtisormukset innostaa uusia sukupolvia J.R.R. Tolkienin (1892-1973) romaanisarjan pakeille.

Taru sormusten herrasta: Mahtisormukset on oma luomuksensa. Se perustuu löyhästi kirjailijan tarinoihin ja romaanien lukuisiin alaviitteisiin. Pojanpoika Simon Tolkien on toiminut tekijöiden neuvonantajana. Lopputuloksessa on kirjojen ja alkuperäisfilmien henkeä: upeita taisteluita, hämmästyttäviä hirviöitä ja paljon musiikkia.

Tolkien kirjoitti sodan päätyttyä ja sen vaikutuksen alla. Rauhan toive ja sodan pelko sävyttävät Mahtisormuksia. Tarun toinen suuri aihe, ystävyys, on sarjassa mukana hahmojen kautta. Hobittitytöt Nori (Markella Kavenagh) ja Poppy (Megan Richards) ovat vastineita Frodolle ja Samille. Ystävyysteema tulee parhaiten esille haltia Elrondin (Robert Aramayo) ja kääpiöprinssi Durinin (Owain Arthur) vuosikymmenien jälkeisessä kohtaamisessa, joka sujuu aluksi nihkeästi.

Uudessa-Seelannissa filmattu kahdeksanosainen sarja liitää sadunomaisena ja tarinallisena vauhdikkaasti esitellen kansoja ja hahmoja niin tiuhaan, etteivät kaikkien nimet ja yhteydet jää heti mieleen. Jatkossa haltiain, ihmisten, hobittien ja kääpiöiden kertomus varmasti kiinteytyy. Henkilöt ovat kiehtovia jo alussa ja niiden näyttelijät persoonallisia. Jaksojen ohjaajina ovat toimineet J.A. Bayona (Orpokoti, Selviytyminen, A Monster Calls), ruotsalainen Charlotte Brändström (Epätodennäköinen murhaaja, Rouva ministeri) ja Wayne Yip (Doctor Who). Tarun alkaessa suunnitellaan ahjoa, jossa takoa mahtisormukset. Tolkien tunsi Kalevalansa.