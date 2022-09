TV-viikon valinta: Näyttelijä, laulaja, idoli, sekä Psykon Norman

★★★★

Anthony Perkins ja elämän kulissit.

Ohjaus Christophe Champclaux, 2020

Yle Teema la 10.9. klo 20.00/Areena

”Jokaista uutta näyttelijää verrataan James Deaniin. Tästä eteenpäin Tony Perkins on standardi.” Näin Hollywood Reporter vuonna 1957 Anthony Perkinsistä, jonka ura usein jää Norman Batesin (Psyko 1960) ja aidsin sivuvaikutuksiin 60-vuotiaana kuolemisen varjoon.

Deanin ja Montgomery Cliftin ohella Perkins edusti valkokankaalla amerikkalaismiehen herkempää puolta. Hän esiintyi teatterissa ja merkittävien ohjaajien filmeissä kuuluisimpien tähtien vastanäyttelijänä. Perkins oli kollegoitaan monipuolisempi. Hän oli upea levylaulaja ja ohjasi Psykon kolmesta jatko-osasta parhaan.

Tuore ranskalaisdokumentti keskittyy uraan ja vähemmän seksiin. Perkins oli biseksuaali, jota ”hoidettiin” pahamaineisella konversioterapialla ja sähköshokeilla 1970-luvulla. Kuollessaan hän oli naimisissa ja kahden pojan isä.

Mainitsematta jäävät hieno myöhäisrooli Ken Russellin Intohimorikoksissa (1984) sekä murhakomedia The Last of Sheila (1973), jonka Perkins käsikirjoitti säveltäjä Stephen Sondheimin kanssa. Se on Knives Out -elokuvan innoittaja.