Ukrainan sota lisäsi Espanjan Aurinkorannikon asuntojen kysyntää – Konkarit antavat vinkkejä ostajille: "Asiat eivät hoidu kuten Suomessa"



Next

Henry Aflechtin talossa Mijasin kylässä on 350 neliötä. Remontin pitäisi valmistua syksyllä.

Henry Aflechtin talossa Mijasin kylässä on 350 neliötä. Remontin pitäisi valmistua syksyllä.

Mijas, Espanja Espanjan-kodin iso remontointiprojekti on saanut Henry Aflechtin, 49, pysähtymään ja ottamaan mittaa elämästään. Aflecht on vilkasliikkeinen monitoimimies, joka on oppinut alalle kuin alalle tekemällä.