Pääkirjoitus: Hallituksen energiatoimet saavat kiitosta – Huoli Suomen velkaantumisesta on silti ymmärrettävä

Hallitus yrittää tuoreella budjettiesityksellään vastata kansalaisten hätään inflaation ja hintojen nousun keskellä. Elinkustannusten kallistuminen ja sähkölaskut huolestuttavat. Hallitus yrittää vastata ihmisten huutoon. Ei nyt sentään pelkästään vaalitempuista ole kysymys, vaikka oppositio siitä kritisoikin.

Budjettiesityksen mukaan yksi ratkaisu olisi määräaikainen verovähennys tuloveroon. Ne vähätuloiset, joille verovähennyksestä ei olisi apua, voisivat hakea kallistuneen sähkölaskun perusteella toimeentulotuen tyyppistä rahaa. Hallitus laskee sähkön arvonlisäveron kymmeneen prosenttiin joulu-huhtikuuksi. Nyt sähkön arvonlisävero on 24 prosenttia. Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) ehdotti arvonlisäveron laskemista elokuussa.

Joulukuussa kaikille lapsiperheille maksetaan ylimääräinen lapsilisä, minkä kustannus on noin 112 miljoonaa euroa. Ylimääräisen lapsilisän maksaminen on herättänyt ristiriitaisia kommentteja alusta asti. Ei ole tietysti järkeä maksaa ylimääräistä lisää heille, jotka eivät sitä tarvitse. Käytännössä ratkaisu maksaa lapsilisä vain osalle, olisi vaikea tai mahdoton tällä aikataululla. Lapsiperheiden eduksi menee myös varhaiskasvatusmaksujen alentaminen.

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.) perusteli hallituksen tiedotustilaisuudessa torstaina, että Vladimir Putin käy myös energiasotaa. Pietarsaarelainen Henriksson muistutti, että "Ukrainan sota on myös meidän sotamme". Hänen mukaansa kenenkään ei pidä valita ruuan ja lämmittämisen välillä.

Hallituksen budjettiesityksen sisältämiä sähköä koskevia veromuutoksia pidetään monella taholla oikeansuuntaisina. Veromuutosten tarkoitus on vaimentaa sähkön hinnan nousun vaikutuksia kotitalouksille. STT:n jutussa Energiateollisuuden toimitusjohtaja Jukka Leskelä pitää energiaan liittyviä toimia oikeansuuntaisina. Hän pitää tärkeänä, että hallitus on löytänyt instrumentteja tukea kotitalouksia vakavassa tilanteessa.

Budjettiesitys sai torstaina huutia monilta talousoppineilta opposition lisäksi. Budjettialijäämän kasvuun kohdistunut arvostelu on ymmärrettävä. Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orponkin mielestä on erityisen hyvä, että hallitus tekee toimia, joissa otetaan huomioon keskituloinen työssäkäyvä perhe. Orpon huoleen velkaantumisesta on helppo yhtyä. Juuri nyt kansalaiset pitävät energiakustannuksia helpottavia toimia erittäin tervetulleina.

