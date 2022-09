Kokkolan Energian uudet sähkön hinnat julki: Lokakuussa käyttöön otettava hintakatto suojaa asiakkaita ökylukemilta – "Tämän kanssa pystyy elämään", sanoo omistajaohjauksesta vastaavan jaoston puheenjohtaja Sari Innanen

Kokkolan Energia julkaisi perjantai-iltapäivällä kovasti odotetun tiedotteen. Kokkolan Energia ottaa 1.10. alkaen käyttöön hintakaton, joka on voimassa Kokkolan alueen asiakkaiden (Kokkola, Lohtaja, Kälviä ja Ullava) Vuodenaika-sähkösopimuksissa.

Hintakatto takaa sen, että Kokkolan Energia laskuttaa asiakkailtaan enimmillään 16 senttiä kilowattitunnilta (alv 0 %). Arvonlisäveron kanssa se tarkoittaa kuluttaja-asiakkaalle 19,84 senttiä kilowattitunnilta. Lopullinen hinta vaihtelee arvonlisäveron suuruuden mukaan.

Mikäli sähkön hinta on korkeampi, yhtiö jättää hintakaton ylittävän osuuden sähkön hinnasta laskuttamatta. Jos hinta seuraavalla kvartaalilla on alempi kuin hintakatto, asiakas maksaa alemman hinnan.

Hintakatto tulee voimaan 1.10.2022 ja on voimassa toistaiseksi. Se koskee kaikkia Kokkolan alueen asiakkaita, joiden sähköliittymä on Kokkolan alueella (Kokkola, Lohtaja, Kälviä ja Ullava) ja käyttöpaikan sulake on korkeintaan 63 ampeeria tai pienempi.

Vuodenaika-sopimuksen hinta siis nousee lokakuussa muutamalla sentillä. Tällä erää kyseisen sopimuksen asiakkailla pulitettavaa tulee 13,05 senttiä kilowattitunnilta.

Kokkolan Energia haluaa tarjota myös Kokkolan alueen yrityksille järkevän hintaista sähköä. Asiasta tiedotetaan lisää myöhemmin.

Edellä mainitut ehdot täyttävät Vuodenaika-sähkösopimukset siirretään automaattisesti hintakaton piiriin. Hintakaton suojaan otetaan myös uusia asiakkaita Kokkolan alueelta. Tämä edellyttää kuitenkin normaalia luottotietojen tarkistusta.

Kokkolan Energia seuraa sähkön hintatasoa ja tarkastelee hintakaton tarpeellisuutta tarvittaessa – vähintään kahdesti vuodessa.

– Järjestelyn tarkoitus on auttaa asiakkaitamme selviämään akuutista energiakriisistä. Hintakatosta huolimatta kehotamme kokkolalaisia energiansäästötoimenpiteisiin, jotta voimme yhdessä ehkäistä talven mahdollisen sähköpulan aiheuttamia haittoja, Kokkolan Energian toimitusjohtaja Mikko Rintamäki sanoo tiedotteessa.

Samassa yhteydessä Kokkolan Energian hallitus päätti toistaiseksi luopua Kokkolan ulkopuolisesta sähkön myynnistä. Yhtiö keskittyy turvaamaan Kokkolan alueen sähkön myynnin ja päättää Kokkolan alueen ulkopuoliset sopimukset 30.9.2022.

– Nykytilanteessa markkinapohjainen sähkön myynti koko Suomessa ei ole meille mahdollista, joten joudumme toistaiseksi keskittämään sähkön myynnin oman kunnan alueelle, Rintamäki kertoo.

Taustalla on heinäkuinen ilmoitus, jossa Kokkolan Energia kertoi luopuvansa perinteisistä toistaiseksi voimassa olevista sopimuksista 1. syyskuuta alkaen. Ilmoituksen mukaan poistuvat tuotteet korvautuivat vuodenaikasopimuksilla, joiden hinta tarkistetaan kvartaaleittain eli kolmen kuukauden välein.

Elokuun puolivälissä tärähti. Vuodenaika-sopimuksen kaavailtu uusi hinta, rapiat 46 senttiä kilowattitunnilta, julkistettiin. Sekös nosti äläkän asiakaskunnissa.

Palautteeseen reagoitiin. Kokkolan Energia ja sen omistava Kokkolan kaupunki vetäytyivät tuumaustauolle. Hinnoittelu siis haki parin viikon verran vauhtia omistajaohjauskeskusteluista. Päätöksiä nuijittiin lopulta perjantaiaamuna.

Kun kohuttu 46 sentin hintaesitys tuli julki, alkoi Kokkolan kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja omistajaohjauksesta vastaavan konserni- ja kaupunkikehitysjaoston puheenjohtajan Sari Innasen (kesk.) puhelin piristä. Tuosta hinnasta tultiin paljon alaspäin, joskin on muistettava, että sähkön hinta nousee tämänhetkisestä lukemasta.

Innanen on tyytyväinen lopputulokseen, ei kuitenkaan täysin tyytyväinen. Senttejä olisi pitänyt pystyä viilaamaan vielä pois. Erityisen tärkeänä yksityiskohtana Innanen pitää hintakattoa.

– Olen tyytyväinen siihen, että Kokkolan Energia Oy on kuunnellut omistajaohjausta, jota olemme antaneet. Tämän kanssa pystyy elämään. Kämpät pysyvät lämpiminä ja valot päällä. Samalla tietenkin tulee huolehtia siitä, että Kokkolan Energia ei ajaudu konkurssiin, hän summaa.

Näin lopputulosta puolestaan kommentoi Rintamäki:

– Tämä (hinta) on hallituksen esityksen mukainen, mutta otimme huomioon kaupungin tahtotilan. Kaupunki haluaa ylläpitää kaupunkilaisten kilpailukykyä.

Kestääkö Kokkolan Energian kassa?

– Meille esitettiin valmiit laskelmat, joiden mukaan kassa kestää. Tase kestää sen reilun tappion, joka tästä aiheutuu. Teemme täysin tietoisen päätöksen tästä omistajana, että tappiota tulee aika reilusti, mutta toki olemme huomioineet kassavarat. Sillä on merkittävä vaikutus, että yhtiöllä on kumulatiivista ylijäämää kassassa, Innanen sanoo.

Myös Rintamäki puhuu "merkittävistä tappioista" muttei ryhdy haarukoimaan julkisesti suuruusluokkaa. Koska sähkömarkkinat ovat turbulentteja, ei tappioiden ennakkoarviointi oikeastaan edes ole mielekästä. Ylen haastattelussa Innanen kertoi, että miljoonien eurojen tappioihin varaudutaan.

– Markkinaehtoinen sähkönmyynti ei ole mahdollista. Kun katsoin hintoja torstaina, markkinahinta neljännelle kvartaalille olisi jossain euron paikkeilla. Markkinahinta tosin heiluu merkittävästi päivästä toiseen, Rintamäki toteaa.

Rintamäki ei myöskään täsmennä, paljonko kassavaroja on. Sen hän sanoo, että edelliset vuodet ovat olleet "haastavia mutta positiivisia". Kokkolan Energian verkkosivuilta ilmenee, että edeltävät tilikauden tulokset ovat olleet plusmerkkisiä.

– Olemme hallituksen kanssa arvioineet, että emme olisi tällaista esittäneet, jos emme pärjäisi.

– Hintakatto on tarkoitus pitää, ellei erityistä syytä ole, kunnes (akuutti energia)kriisi on ohitse, Rintamäki sanoo.

Kokkolan Energialla on Rintamäen mukaan noin 30 000 asiakasta.

2.9. kello 15.35 Päivitetty juttua kauttaaltaan.