Tukijaryhmän mielipide: Tiinasta koko maakunnan edustaja

Käymme ensi keväänä eduskuntavaaleihin hyvin poikkeuksellisessa ja haastavassa tilanteessa. Ukrainan sota ja siitä seuranneet mullistukset lyövät laineita koko maailmaan, niin myös Keski-Pohjanmaalle ja Kokkolaan. Uudelta eduskunnalta tullaan vaatimaan paljon, samoin sen yksittäisiltä jäseniltä. Ei siis ole yhdentekevää, ketkä asioitamme seuraavat neljä vuotta hoitavat.

Kokkolan Sosiaalidemokraatit ry valitsi kesäkuussa eduskuntavaaliehdokkaakseen Tiina Isotaluksen. Me ystävät ja tukijat luotamme Tiinaan. Tiedämme ja tunnemme hänen osaamisensa ja kokemuksensa. Vahvat, jo valmiiksi luodut valtakunnalliset verkostot antavat erinomaisen pohjan ryhtyä työhön koko maakuntamme hyväksi. Myös julkisessa tehtävässä vaadittava paineensietokyky on käytännössä testattu ja lujaksi havaittu. Kun tähän lisätään se kokemus valtioneuvostotyöskentelystä sekä kaupunkipolittinen asiantuntijuus, ei ole liioiteltua sanoa Tiinan olevan kaikista ensi kertaa ehdolla olevista se, jolla on parhaat valmiudet ryhtyä kansanedustajan työhön. Hän on mielestämme koko vaalipiirin ykkösnaisehdokas, joka voi saada tukea yli rajojen.

Lähdetään tekemään Tiinasta alueemme kansanedustajaa.

Suvi Pajunpää, tradenomi, myymäläpäällikkö

Marko Karjalainen, LVI-asentaja, pääluottamusmies

Pirjo Paavolainen, päiväkodin johtaja, palvelupäällikkö

Sakari Ruisaho, osastonhoitaja

Risto Koljonen, ylitarkastaja, DI