Pääkirjoitus: Yrittäjyys on yksi uramalli lapsille ja nuorille

Keski-Pohjanmaalla yrittäjän päivää voisi viettää joka päivä, mutta tänään maanantaina on vuosittainen valtakunnallinen teemapäivä. Aiheena ovat tällä kertaa lapset ja nuoret. Tarkoituksena on tutustuttaa lapset ja nuoret yrittäjyyden moniin muotoihin, innostaa yrittäjyyteen ja yritteliääseen elämänasenteeseen.

Järjestön mukaan päivä tarjoaa ohjelmaa ja inspiraatiota kaikille kouluasteille. Toivottavasti mahdollisimman monet koulut osallistuvatkin aktiivisesti tapahtumiin.

Keski-Pohjanmaan yrittäjien alueella on monenkokoisia yrityksiä. Tyypillisiä ovat yksinyritykset ja koko Suomessakin yrityksistä 93 prosenttia on alle 10 hengen yrityksiä. Suuryrityksiä on koko maassa vähän. Kaikkiaan Suomessa on 295 000 yritystä (Tilastokeskus 2022.). Kun mukaan lasketaan maa- ja metsätalousyritykset, luku kasvaa. Suomalaiset yritykset työllistävät ison määrän ihmisiä. Tälläkin hetkellä moni yritys laajentaisi ja palkkaisi lisää ihmisiä töihin, jos työvoimaa olisi saatavilla.

Yrittäjyyden ongelmista puhutaan paljon ja se voi osaltaan vaikuttaa mielikuviin. Siksi onkin syytä kertoa yrittämisen monista puolista teemapäivänä ja muutenkin. Yrittäjän elämä voi olla yksi hyvä vaihtoehto, kun lapset ja nuoret pohtivat omia unelmiaan. Yrittäjäperheissä yrittämisen hyvät ja huonot puolet nähdään luonnostaan. Muille saattaa jäädä vieraammaksi tieto siitä, että yrittäjyys on oikeasti vaihtoehto ja yrityksen perustamiseen tai ostamiseen on saatavissa apua muun muassa yrittäjäjärjestöltä.

Keskipohjanmaassa on tänään luettavissa yksi kiinnostava yrittäjän tarina. Jutussamme on haastateltu Fineweld -konsernin toimitusjohtajaa, kannuslaissyntyistä Matti Laitista. Suureksi kasvaneen yrityksen johtajana hän on yrittäjä henkeen ja vereen. Silti perhe on ykkönen ja sydän sykkii myös Kannuksen Uralle, jonka pelikatsomossa Laitinen on tuttu näky. Laitisen polku ei ole ehkä ihan tavallinen, mutta yksi kiinnostava keskipohjalainen yrittäjätarina.

