Pääkirjoitus: Ajokortti ei kuulu liian nuorille

Hallitus antoi toukokuussa eduskunnalle esityksen ajokorttilain muuttamisesta. Sitä on tarkoitus käsitellä eduskunnassa syksyllä. Esitys mahdollistaisi 17-vuotiaille rajoitetun B-luokan ajo-oikeuden huoltajan suostumuksella. Asia on vaikea, koska näkökulmia on monta. Ihan yksinkertainen peruskysymys on se, miksi nuori välttämättä tarvitsisi ajokortin jo alaikäisenä.

Huoli nuorten liikenneturvallisuudesta painaa. Suomessa ja tälläkin alueella on järkytytty liian monesta nuorten kuolonkolarista. Kuitenkaan vuoden 2018 ajokorttilain uudistuksen ei voida selvästi osoittaa lisänneen tai vähentäneen henkilövahinkoja missään ajokorttiluokassa, kertoo Traficom. Traficomin mukaan liikenneturvallisuus on parantunut, ja henkilövahinkoihin johtaneet onnettomuudet vähenevät edelleen tasaisesti kaikissa ikäryhmissä. Tämä on tietysti hyvä uutinen.

Liikenneturva kommentoi Traficomin selvitystä kriittisesti heti tuoreeltaan. Liikenneturvan mukaan selvityksen pohjalta voi helposti tehdä vääriä tulkintoja nyt eduskuntaan edenneen ajokorttilain muutostarpeista. Liikenneturva kannattaa edelleen B-ajokortin ikärajan pitämistä 18-ikävuodessa. Vaatimuksena on lisäksi, että alaikäiset kuljettajat aloittavat ajouransa valvotusti. Liikenneturva on syystäkin huolissaan nuorten turvallisuudesta ja kritisoi aiheesta Traficomin selvitystä ja sen tulkintaa.

Erityisesti maaseudulla asuvat tarvitsevat henkilöautoa pystyäkseen liikkumaan kouluun, töihin ja harrastuksiin. On ymmärrettävää, että menohaluja on ja elämä hankaloituu julkisten kulkuyhteyksien puutteessa. Öinen autoajelu kavereiden kanssa ei ole kuitenkaan välttämätöntä. Elämässä joutuu odottamaan asioita ja ajokortin saaminen voisi aivan hyvin olla yksi niistä.

Kun ajokorttilakia uudistetaan, pitää perusteluiden olla hyvät ja tavoitteiden oikeat. Nuorten liikkumistarpeet ja liikenneturvallisuus on yhdistettävä oikealla tavalla. Liikenneturvan toimitusjohtajan Pasi Anteroisen kanssa ei voi olla olematta samaa mieltä. Jokainen liikennekuolema on liikaa.

