Tavarataloketju Kärkkäinen saattaa avata liikkeen kauppakeskus Matkuksen tuntumaan Kuopioon, kertoo Savon Sanomat. Yhtiön toimitusjohtaja ja perustaja Juha Kärkkäinen vahvistaa lehdelle, että laajentuminen on harkinnassa.

Lehden tietojen mukaan Kärkkäinen Oy on jo maksanut tontista varausmaksun. Tontti sijaitsee kauppakeskus Matkuksen läheisyydessä ja se on noin 3,8 hehtaarin kokoinen. Rakennusoikeutta tontilla on noin 15 000 kerrosalaneliömetriä.

Savon Sanomien haastattelema Juha Kärkkäinen on kertonut, että laajentumissuunnitelmat tarkentuvat seuraavan puolen vuoden aikana.

Kärkkäisellä on puolenkymmentä tavarataloa ympäri Suomea sekä verkkokauppa. Viimeksi elokuun puolivälissä Kärkkäinen Oy solmi maankäyttösopimuksen Rovaniemen kaupungin kanssa. Kärkkäisen tavarataloa on suunniteltu Rovaniemellä Teollisuustielle vanhan Vaasa&Vaasan leipomon tontille.

Elokuussa tavarataloketju päätyi irtisanomaan 45 työntekijää tavarataloketjusta kannattavuuden laskun vuoksi. Lisäksi irtisanottiin kahdeksan työntekijää tuontiyhtiöstä. Kannattavuuden lasku johti muutosneuvotteluihin, jotka alkoivat kesäkuussa.

Elokuun puolivälissä Juha Kärkkäinen kertoi Keskipohjanmaalle tavarataloketjun olevan plussan puolella edellisvuoteen verrattuna vielä niukin naukin.

– Ihmisten ostovoima heikkenee, kuten jokainen tietää tällä hetkellä. Se vaikuttaa kaupankäyntiin enemmän tai vähemmän, Juha Kärkkäinen sanoi.

Kannattavuuteen vaikuttaa muun muassa energian hinnan nousu, mikä on johtanut kulujen kasvamiseen. Ukrainan sota vaikuttaa puolestaan Venäjään kohdistuvien pakotteiden kautta.

– Tällä hetkellä olemme plussalla viime vuoteen verrattuna, mutta niukin naukin, hän sanoi.

Katteet ovat Kärkkäisen mukaan tulleet alaspäin ja hinnat ovat nousseet. Tavarataloketjussa kaikkea kulujen kasvua ei ole kuitenkaan viety hintoihin.

