Olkiluoto 3:n koekäyttöohjelma tähtää joulukuuhun, mutta takapakkeja se ei kestä – elintärkeä vaihe alkoi



Next

Kovan metelin ja kuumuuden keskellä on kaikkein pyhin. Olkiluoto 3:n yhteiskuntasuhdepäällikkö Juha Poikola seisoo valtavan höyryturbiinin vieressä. Kun Olkiluoto 3 toimii täydellä teholla, tämä huone tuottaa noin 14 prosenttia Suomen sähköstä.

Kovan metelin ja kuumuuden keskellä on kaikkein pyhin. Olkiluoto 3:n yhteiskuntasuhdepäällikkö Juha Poikola seisoo valtavan höyryturbiinin vieressä. Kun Olkiluoto 3 toimii täydellä teholla, tämä huone tuottaa noin 14 prosenttia Suomen sähköstä.

Eurajoki Olkiluoto 3 -ydinvoimala on tiistaina tuottanut sähköä verkkoon ensimmäisen kerran yli 900 megawatin teholla, eli se on jo ollut Suomen suurin voimalaitos. Kun laitos käy täydellä teholla eli 1 600 megawatissa, se on yksi maailman suurimmista.