Lukijan mielipidekirjoitus: Kunnat käsittelemään kilvan ”korpelansa” niin kuin Nato-maat Suomen liittymisen

Joku kirjoitti, että Korpelan Voima on ollut kyläpoliitikkojen riitelykenttä. No, sitähän se on ollut, mutta nyt on tosi kysymyksessä ja tarvitaan nopeita päätöksiä jokaisessa seitsemässä omistajakunnassa.

Jos nyt tehtäisiin niin kuin Nato-maissa Suomen liittymisestä Natoon: kaikki kunnat kilvan käsittelisivät ”korpelansa” ja Korpelan Voima voisi tehdä päätöksen sähkön hinnasta edes Kokkolan Energian tasolle. Sitten Keskipohjanmaassa ilmoitettaisiin päivittäin, mikä kunta on käsitellyt asian. Eihän kukaan haluaisi olla se viimeinen. Muuten tämäkin venyy, pahoin pelkään.

Kotitalouksia kehotetaan säästämään kaikessa, suurin piirtein yöllä kaikki pyykkäämiset ja paistamiset ja huonelämpötila niin alas, että hirvittää. Mutta viime viikon kolumnista (29.8.) luin mielenkiintoisia ”yleishyödyllisiä” säästöjä. Ja kysynkin, miksi pitää halleissa olla kylmää jäätä ja lämmintä vettä tarjolla ympäri vuoden? Korona-aika on ollut ja taitaa olla edelleen, ulkoliikunta on paljon terveellisempikin vaihtoehto. Kun sisällä palelee, heijastimet päälle ja taskulamppu käteen.