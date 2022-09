Manolis Huukin mielipidekirjoitus: Energiakriisi vaatii poikkeuksellisia toimenpiteitä – Ymmärtääkseni kaikkia turpeen nostossa käytettäviä työkoneita ei ole vielä ehditty sulattaa kynttilänjaloiksi

Ihmisille on nyt viimeisten viikkojen aikana kolahdellut postilaatikoihin joko sähkölaskuja tai sähköyhtiöiden tiedoksiantoja muuttuneista hinnoista. Monelle tuleva syksy on kohtalon talvi.

Siksi on äärimmäisen tarpeellista, että tilanteeseen puututaan kaikella voimalla Suomen hallituksessa. Suomalaiset eivät kestä enää yhtäkään vapaa-ajan uutista pääministerin elämästä, vaan nyt on keskityttävä yhden sijasta miljoonien suomalaisten kriisiytyvään elämään.

Suomalaisten kotitalouksien maksukyvyn pelastaminen äärimmäisen poikkeuksellisessa energiamarkkinatilanteessa vaati tässä hetkessä kaikkien suomalaisten tehoreservissä olevien voimaloiden käynnistämistä.

Hallituksen on puututtava sähkökauppaan sähkömarkkinalailla, eli vaadittava kohtuuhintaista sähköä markkinoille ja toimittava yleensäkin niin järeästi, ettei suomalaisia kotitalouksia kohtaa taloudellinen tappotalvi. Todellisissa kriiseissä eivät päde normaalit yhteiskunnan tai talouden fysiikan lait ja siksi poikkeukselliset ajat vaativat poikkeuksellisia toimenpiteitä.

Nyt on kyse suomalaisen elämänmuodon ja yhteiskunnan pelastamisesta sotienjälkeisen ajan ehkä vakavimman kriisin edessä. Jos yhteiskunta ei kestä energiakriisiä, niin useat yritykset kaatuvat ja siitä seuraa sellainen kierre, joka on 1990-luvun lamaakin paljon tuhoavampi. Kaikki keinot on nyt käytettävä katastrofin estämiseksi.

Ymmärtääkseni kaikkia turpeen nostossa käytettäviä työkoneita ei ole vielä ehditty sulattaa kynttilänjaloiksi. Suomalaisten kotitalouksien etu on turpeen palauttaminen energiankäyttöön. Muun väittäminen on valehtelua – päätös on poliittinen ja siihen tarvitaan vain tahtoa. Maaseutupuolue keskusta voisi tahtoa tätä hallituksessa, vaikka olivat jo kerran lopettamassa koko alaa vuosi takaperin. Aina voi tulla järkiinsä. Hoidetaan suomalaisten huolet kuntoon.

Manolis Huuki

valtiotieteiden kandidaatti

kaupunginvaltuutettu (ps.), Kannus

kansanedustajaehdokas, Vaasan vaalipiiri