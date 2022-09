Energiateollisuuden toimitusjohtaja vastaa kiperiin kysymyksiin sähkömarkkinoista Keskipohjanmaan suorassa lähetyksessä



Suomalaiset ovat syystäkin huolissaan sähkön hinnasta tulevana talvena. Sähkölaskun kanssa kipuilevalle on laiha lohtu, että Saksassa sähkö on vielä kalliimpaa.

Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on käynnistänyt kaiken aikaa syvenevän energiakriisin koko Euroopan alueella. Sähkön tukkuhinta on kivunnut ennätyksellisen korkealle ja ensi talven lämmityskaudesta on tulossa vaikea.