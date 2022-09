Soiten vanhusneuvoston puheenjohtajan mielipidekirjoitus: Korpelan Energialta ymmärrettävämpää tiedottamista – Valtaosa ikäihmisistä ei edes tiedä, millainen sopimus heillä on

Postilaatikosta löytyi 5.9. Korpelan Energian tiedote, jossa tarjottiin kaksi sopimusvaihtoehtoa sähkön saamiseksi kotiin. Vaihtoehdot ovat määräaikainen sopimus 30.9.2024 saakka ja Korpela Tuntispot, mikä on voimassa toistaiseksi.

Muuta tiedotteesta ei sitten löydykään paitsi se, että sopimus on hyväksyttävä 16.9. 2022 mennessä Online-palvelussa.

Olen huolissani tiedotteesta ikäihmisten puolesta. Läheskään kaikilla ei ole mahdollisuutta käyttää Online-palvelua tai sitten osaaminen puuttuu. Tiedotteessa ei ole mainittu mitä sitten tapahtuu, jos siihen ei vastaa tai se jostakin syystä ei ole saavuttanut asiakasta.

Tiedote sisältää erilaiset hinnat kuin aiemmin tullut päiväämätön tiedote. Ei ole tietoa noudatetaanko määräaikaisessa sopimuksessa siinä ilmoitettuja hintoja, vaikka energian hinta laskisi reilusti sen alle.

Online-palvelua ainakaan minä en saanut auki.

Olen huolissani ja jopa murheissani saamistani kymmenistä puheluista, joiden pääasiallinen sisältö on ollut täydellinen antautuminen, eli ei tehdä yhtään mitään. On luotettu niihin Korpelan Voiman ilmoituksiin, jossa on todisteltu, että yhtiö kyllä valvoo teidän etuanne ja katsoo, että teillä on aina teille edullisin sopimus. Tästä syystä valtaosa ikäihmisistä ei edes tiedä, millainen sopimus heillä on.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Toivon, että kuntien omistama yhtiö lähettää meille tavallisille asiakkailleen selväsanaista tekstiä paperilla ja että tekstin ymmärrettävyysluokka olisi A. Mukana voisi olla lomake, jolla asiakas ilmoittaa, millaisen sopimuksen haluaa.

Kokkolan kaupunki muisti myös vuokralaisiaan tontinvuokrien melkoisella korottamisella.

Ehkä korotus ei näytä euromääräisesti kovinkaan isolta, mutta suurin osa maksajista on pienituloisia eläkeläisiä. Tämänhetkisessä taloudellisessa tilanteessa olisi ehkä jopa psykologisesti ollut paikallaan siirtää korotusta parilla vuodella.

Kalevi Lindfors

Soiten vanhusneuvoston puheenjohtaja