Kalle Lehtosen mielipidekirjoitus: Suomessa on eletty kuin hullu poika Huittisista – Energiakriisi loi vapaaehtoisen pakon muuttaa menoa

Vuosien mittaan on käyty kampanjoita jos minkä asian korjaamiseksi: liikenneturvallisuuden parantamiseksi, ruokahävikin vähentämiseksi tai energian kulutuksen hillitsemiseksi. Nyt Putinin tempaus pani liikettä niveliin. Oikeasti pitää edellä mainitut toimet ottaa käytäntöön.

Maapallon luonnonvarat tulivat uudenlaiseen jakoon. Luonnonvarojen kaupan ongelmat ja energiayhtiöiden ahneus johti hintojen nousuun, ja tuli ikään kuin vapaaehtoinen pakko säästää kaikessa ainakin niiden, jotka on eläneet tähänkin saakka säästöliekillä.

Viimeaikainen valtion takuupäätös sähköyhtiöille on osoitus siitä, ettei kukaan ymmärtänyt varautua näin suureen sähkön hinnan vaihteluun. Kuluttajien suojaksi tarkoitettu takuujärjestelmä osoittautui hankalaksi hallita. Tämä ei tarkoita sitä, etteivätkö sähköyhtiöt tekisi valtavia voittoja. Näitä voittoja on syytä verottaa.

Oppositio hehkutti hallituksen esityksen puolesta, mutta samalla kauhisteli ja syytteli hallitusta velanotosta. Orpo vaati parin miljardin veronkevennyksiä ja näin valtion tulojen vähennyksiä ja perinteisin selityksin: kun antaa rikkaammille, niin se jotenkin koituu köyhimpien onneksi. Kovin laihoin tuloksin tällainen ajattelu on toiminut.

Purralla oli sama levy päällä: ilmastotavoitteet olivat syy kaikkeen pahaan ja turpeen käyttöönotto ratkaisee energiaongelmat.

Pitää olla kyllä kovapäinen, jos ei ymmärrä mistä on oikeasti kysymys. Se ei ole valtion velkaantuminen vaan yksinkertaisesti, onko meillä edes valtiota, jonka jättäisimme seuraaville sukupolville.

Suomi elää metsästä sanotaan. Esimerkiksi puolen sentin mittainen kirjanpainajan toukka etenee kuusikoissa ja on jo tavattu Pohjanmaalakin. Tuttavallani on metsätila Heinävedellä, ja aina hänen käydessään tilalla löytyy uusia kuivuneita kuusiryppäitä. Kuitenkin kuusia istutetaan Pohjanmaalla kiivaasti, kasvuaika korjuuseen lähes sata vuotta. No kun hirvet syövät petäjän taimet ja maaperä suosii kuusta? Myrskytuhot toistuvat vuosittain, helle ja tulvakaudet esiintyvät aina vain rajumpina.

Saattaa olla, että meidän hymymme hyytyvät suhtautumisessa nuorten elokapinaan. Olemme eläneet kuin viimeistä päivää.

Nyt on edessä pakkovalinta ja valintaa helpottaa hintojen nousu. Eihän mikään ole liian kallista niin kauan, kun sen pystyy maksamaan. Valtaosa kansasta pystyy maksamaan tämänkin energian hinnan.

60-luvulla minun tuntipalkallani sai noin 5 litraa bensiiniä. Nyt minun ammatissani olevat saavat tuntipalkallaan noin 12 litraa ja autot kuluttavat lähes puolta vähemmän. Silloin ruoka oli vähintään puolta kalliimpaa palkkaan verrattuna.

Suomessa on suoraan sanoen eletty ”kuin hullu poika Huittisista, syöty enempi kuin tienattu”. Näin me niin sanotut hyvinvointivaltion kansalaiset olemme tehneet.

Äänisaalis seuraavissa vaaleissa ajaa ohi huolen seuraavien sukupolvien selviämisestä. Vaalikarjahan tykkää kun luvataan: ei tarvitse muuttaa mitään, jatketaan vain entiseen malliin luonnonvarojen tuhlausta. Ymmärtämättömyyden ja tietämättömyyden voi vielä korjata, mutta typeryyttä ei.

Lehtosen Kalle

Ylivieska