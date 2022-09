Tiina Ruotsalan kolumni: Kuinka Ylivieska onnistui saamaan yleisön Happoradion keikalle mutta ei Kokkola?

Paikallisessa puskaradiossa harmiteltiin, kun Happoradion keikat Kokkolassa ja Kajaanissa peruuntuivat, koska lippuja ei ollut myyty tarpeeksi etukäteen.

Erityisesti Kokkola on tullut tunnetuksi siitä, että Snellman-salin konsertteihin on myyty runsaasti lippuja vasta ovelta. Väki on tottunut vanhaan käytäntöön, että kyllä ne tiketit saa vielä oveltakin. Muistan jo vuosia sitten haastatelleeni Seminaarimäen mieslaulajien edustajaa, joka kuoron juhlakiertueesta kertoessaan sanoi ennakkomyynnin toimineen muualla mutta ei Kokkolassa. Tuolloin haasteltava totesi, että pitää vain luottaa yleisön löytävän paikalle konsertti-iltana.

Löysihän väki paikalle, itsekin tästä konsertista nauttineena olin todistamassa täpötäyttä salia.

Aika muuttuu Eskoseni, ja lipunmyynti sen. Korona veti monen esiintyvän taiteilijan talouden kuralle. Käytännössä tämä merkitsee sitä, että lopullinen päätös keikasta tehdään ennakkomyynnin perusteella. Nyt ei enää lähdetä kiertueelle semmarimeiningillä ja jännitetä konsertin alkuun saakka, tuleeko paikalle tarpeeksi yleisöä.

Yksi asiaa harmitellut kyseli markkinoinnin perään ja lähes sadan kommentoijan vastuksista oli luettavissa sama harmitus. Markkinointi ontuu, mikä neuvoksi? Nyt puutteellinen markkinointi aiheutti koko konsertin peruuntumisen ja syyteltiin tahoa, jota ei tosin kukaan tiennyt.

Ihmisillä on aikaa asua somessa aamusta yömyöhään. Jos katsoo väkeä kaupungilla, niin joka toisella (hieman liioiteltuna) on kädessään kännykkä eivätkä nämä ruudun tapittajat suinkaan puhu puhelimeen. Olisiko aivan mahdoton ajatus ottaa ihan itse asioista selvää, uhrata pikkuinen osa ruutuajasta klikkaamalla Snellman-salin kauden ohjelma?

Toki markkinointia pitää kehittää. Kysytäänkö vaikka Ylivieskasta, kuinka he onnistuivat saamaan yleisön Happoradion keikalle? Ylivieska on yli kymmenen vuotta sitten ottanut linjaksi myydä Akustiikkaan lippuja yhden myyntikanavan kautta. Tämä on mahdollistanut sen, että ihmiset ovat oppineet ostamaan lippunsa tietyistä myyntipisteistä. Samalla talon oma sekä myyntipisteen aktiivisuus on mahdollistanut sen, että tieto on hyvin kaupunkilaisten ulottuvilla. Konserttijärjestäjäkin mielellään laittaa liput myyntiin sinne, mistä asiakkaat ovat liput tottuneet ostamaan.