Lukijan mielipidekirjoitus: Naiset jotka vihaavat miehiä – Feministi-kortti ei toimi maailman demokraattisimmassa maassa

Suomen entinen presidentti Tarja Halonen tapasi Hillary Clintonin ja samalla häntä haastateltiin New York Times -lehteen. Halonen oli hakemassa tukea Clintonilta Sanna Marinille. Halosen viesti oli seuraava: "Naisvoittoinen Suomen hallitus loukkaa joitakin tiettyjä vanhempia miehiä, jotka pelkäävät tilannetta, jossa kaiken ikäiset naiset ottavat politiikassa rooleja ja että naiset ovat enemmänkin sääntö kuin poikkeus".

Ilta-Sanomien päätoimittaja Ulla Appelsin ei ymmärrä Halosen ulostuloa, enkä ymmärrä minäkään. Kommentissaan 30.8. Appelsin luettelee tapahtumia, jotka ovat parantaneet naisten asemaa Suomessa, alkaen äänioikeudesta, jonka naiset saivat ensimmäisenä maailmassa 1906. Tällä hetkellä eduskunnassa on 47 prosenttia naisia. Suomi oli tänä vuonna Norjan jälkeen toinen kun maat listattiin sen mukaan , missä on parhaat mahdollisuudet naisilla. Appelsin toteaa, että Suomi on ehdottomasti ollut etulinjassa tasa-arvon edistämisessä. Appelsin esittää Haloselle yhden kysymyksen: "Miksi kaikkien aikojen ensimmäinen naispresidenttimme haluaa luoda maailmalle kuvaa Suomesta jotenkin vanhankantaisena, takapajuisena ja jopa naisvihamielisenä maana?"

Halonen tuskin vastaa, mutta minä teen sen. Ei ole ensimmäinen kerta, kun Halonen esittää negatiivisia lausuntoja suomalaisista miehistä, ja syy kumpuaa selvästi jo nuoruudesta 1970-luvulta, kun hän oli Setan puheenjohtaja. Minä olen ymmärtänyt, että pride-ihmiset haluavat "love and peace" kaikille ihmisille, mutta vaikuttaa, että Halonen ei pidä miehistä. Halonen vetää taas esiin feministi-kortin eikä ymmärrä, että se ei voi toimia maassa, joka on maailman demokraattisimpia.

”Tuskin kukaan suomessa pelkää naisjohtoista hallitusta. Niin miehet kuin naisetkin pelkäävät osaamattomuutta” (tekstiviesti Ilkka-Pohjalaisessa 6.9.).

Halosen lausunto halventaa demokratiaamme. Se, että Marin-case kasvoi niin suureksi, kertoo ainoastaan ajan hengestä. Rooman valtakunnassa tarjottiin leipää ja sirkushuveja tyytymättömälle kansalle. Suomessa Marinin hallitus tarjoaa sirkushuveja ja velkaa, mutta vie leivän.

Jorma Malinen (ps.)

Uusikaarlepyy